Romanii, printre europenii care aleg cel mai rar sa cumpere online (studiu)

"Numarul posesorilor de telefoane inteligente si accesul imbunatatit la internet a determinat un numar tot mai mare de europeni sa foloseasca telefonul in relatia cu banca, pentru cumparaturi sau plati. Spre exemplu, procentul celor care folosesc telefonul pentru banking a crescut in ultimul an de la 48% la 61% in Europa.In ceea ce priveste cumparaturile online, locuitorii din Regatul Unit si SUA sunt cei mai prolifici cumparatori in comparatie cu consumatorii din Europa si Australia.In general, peste trei sferturi din populatia din Regatul Unit (77%) cumpara online cel putin o data pe luna - cu 10% mai mult decat media europeana de 67%. La cealalta extrema, se afla belgienii, romanii si francezii, care aleg sa cumpere cel mai rar online", precizeaza un comunicat ING remis luni AGERPRES.Cand vine vorba de cumparaturile in magazin, europenii fac 92% dintre plati cu numerar, cu card de debit sau cu cel de credit iar pentru cumparaturile online 42% dintre europeni aleg sa isi plateasca cumparaturile imediat, prin cadrul de debit sau credit, 32% aleg PayPal, 11% prefera sa plateasca la livrare si 11% aleg solutii locale de plata.Potrivit sursei citate, deciziile sunt motivate fie de comoditate, de securitate sau compatibilitatea dispozitivelor folosite la achizitie sau de prezenta unor comisioane. In Romania procentul celor care cumpara online dar prefera sa plateasca cu numerar sau card la livrare este de 46%."In timp ce popularitatea diferitelor metode de plata variaza in functie de tara, tehnologiile alternative incep sa dobandeasca mai mult teren. Dintre acestea, cea mai acceptata per ansamblu este PayPal, cu numai 13% dintre respondenti declarand ca nu vor utiliza niciodata acest serviciu online.Cu toate acestea, studiul arata ca alti giganti online, cum ar fi Amazon, Google si Apple, au de lucrat pentru a concura cu PayPal.In Europa, 25%, 31% si, respectiv, 32% declara ca nu ii vor folosi niciodata pentru plata de bunuri si servicii, in magazine sau online.Vestea este chiar mai proasta pentru Facebook: jumatate dintre europeni (52%) declara ca nu ar folosi niciodata aceasta platforma pentru plati", se mai arata in document.Pentru a-si gestiona mai bine banii, consumatorii ar aprecia mementouri sau notificari legate de operatiunile lor. Spre exemplu, 80% dintre europeni apreciaza informarile cu soldul contului actualizat dupa o plata, iar pe 76% i-ar ajuta sa primeasca notificari dupa fiecare plata peste o anumita suma setata."Magazinele fizice care au rezistat trebuie sa se adapteze la obiceiurile si asteptarile in schimbare ale consumatorilor, ceea ce include flexibilitatea in modul in care accepta platile.Astfel, utilizarea numerarului va continua sa scada si posibilitatea de a utiliza plati alternative va creste. Cel mai probabil, cardurile de credit si de debit vor beneficia pe termen scurt, insa, pe masura ce creste gradul de constientizare a alternativelor, este posibil ca si cota lor de piata sa scada treptat", a explicat James Knightley, economist international principal in cadrul ING.Studiul international efectuat de ING in anul 2018 cu privire la serviciile bancare mobile "Cum preferati sa platiti? " a fost realizat de Ipsos folosind sondaje aplicate online. Studiul s-a efectuat in 15 tari: Austria, Belgia, Republica Ceha, Franta, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Romania, Spania, Turcia, Regatul Unit, Australia si Statele Unite ale Americii.ING Bank Romania este parte a ING Group, institutie financiara internationala globala, care ofera servicii bancare unui numar de peste 34 de milioane de clienti individuali, companii sau institutii din peste 40 de tari.