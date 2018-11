Seful ANPC: E greu de spus cat de oneste sunt preturile de Black Friday; deja avem reclamatii

"Pana la aceasta data, doar Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov a inregistrat 40 de reclamatii prin care se sesizeaza nerespectarea termenelor de livrare, anularea comenzilor si nerestituirea contravalorii produselor in termenul legal. Procedurile de solutionare a acestor sesizari sunt inca in curs", a precizat Pirvu.El a sustinut ca reprezentantii ANPC se autosesizeaza inclusiv in cazul postarilor pe Facebook ale consumatorilor nemultumiti, precum si in cazul relatarilor din presa.Intrebat cat de oneste apreciaza ca sunt preturile in timpul campaniilor Black Friday, in general, pe o scara de la 1 la 10, seful ANPC a raspuns: "E greu de spus"."Important este ca practicile comerciale ale operatorilor economici sa fie legale si sa nu aduca atingere drepturilor consumatorilor, nici cu ocazia campaniilor de reduceri, nici in restul anului. Noi pentru acest lucru luptam in fiecare zi si va asigur, si pe dumneavoastra, si pe consumatori, ca suntem foarte atenti si vigilenti", a adaugat el.Seful ANPC a precizat ca, avand in vedere experienta anilor trecuti, ANPC i-a avertizat pe consumatori prin comunicarile din presa si pe Facebook ca trebuie sa fie foarte atenti, pentru a se putea feri de eventuale practici comerciale incorecte.ANPC ii sfatuieste pe consumatori, pentru cumparaturile online, sa verifice stocul existent si pretul afisat pe site, daca acesta este integral (contine sau nu TVA) si daca include costul de livrare. Consumatorul poate contacta comerciantul prin telefon pentru a cere informatii suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vanzare sau a conditiilor de livrare. Inclusiv modul in care acesta raspunde la intrebari ii poate oferi consumatorului indicii asupra seriozitatii vanzatorului.Consumatorul trebuie sa stie ca, din momentul in care a primit un produs comandat pe internet, are dreptul de returna produsul in 14 zile fara a preciza vreun motiv. In acest caz, primeste inapoi banii in termen tot de alte 14 zile.Foarte important este si faptul ca, in cazul in care magazinul online nu precizeaza expres despre termenul de 14 zile in care oamenii pot returna produsele, acest termen se prelungeste cu inca 12 luni.Intrebat care sunt cele mai frecvente capcane folosite de companii in timpul Black Friday, pentru a pacali clientii, seful ANPC a dat exemplele de anul trecut."S-au inregistrat, ca urmare a acestei campanii de anul trecut, 63 de reclamatii, principalele nereguli constatate fiind: abateri de informare privind caracteristicile produsului si momentul incheierii contractelor, nerespectarea termenelor de livrare, livrarea de alte produse fata de cele comandate, livrarea de produse cu deficiente sau neconforme cu specificatiile de pe site, nerespectarea termenelor de ramburs, comportament incorect in relatia cu consumatorii, nerespectarea termenelor de remediere, practici comerciale inselatoare (de exemplu nerespectarea modului de calcul al pretului ori existenta unui avantaj specific pretului) ", a aratat Pirvu.Ca urmare a controalelor desfasurate de comisarii ANPC, au fost constatate abateri de la legislatia privind protectia consumatorilor si au fost dispuse masuri de incetarea practicii, remedierea situatiilor reclamate, iar, in 27 din cazuri, au fost aplicate amenzi contraventionale in valoare de 122.000 lei.Pirvu a mai spus ca si el, personal, a facut cumparaturi in timpul campaniilor de Black Friday, insa a tinut cont de sfaturile transmise de institutia pe care o conduce si nu a intampinat probleme pana acum.Intrebat daca si anul acesta intentioneaza sa cumpere ceva, el a raspuns: "Daca voi gasi ceva interesant, sigur, de ce nu?"."Consider ca orice solutie comerciala legala, propusa de operatorii economici, este o foarte buna ocazie pentru consumatori sa achizitioneze produsele pe care si le doresc si de care au nevoie. Nu vad nimic rau in asta. Totul este sa se respecte cadrul legal si sa nu fie lezate interesele nimanui. Atunci totul e in regula", a adaugat el.Anul trecut, de Black Friday, comerciantii au realizat vanzari de 200 de milioane de euro (circa 900 de milioane de lei), reprezentand aproximativ 7% din vanzarile realizate in tot anul trecut.