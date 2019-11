Un nou record: Romanii au platit online peste 245 de milioane de lei de Black Friday

Cea mai mare tranzactie online a fost de 57.949 lei, cosul de cumparaturi continand produse IT&C

Pe locul al doilea se afla o tranzactie de peste 47.000 lei

Pe locul al treilea se afla o tranzactie de 34.511 lei

In sistemul PayU Romania au fost generate 499.632 de tranzactii, in crestere cu 33% fata de anul trecut. Aproximativ 80% din aceasta suma, respectiv peste 198 de milioane de lei, s-a inregistrat in ziua de vineri, 15 noiembrie."In acest an, numai pe data de 15 noiembrie, romanii au cheltuit online cat in toate cele trei zile de Black Weekend de anul trecut. Numarul tranzactiilor a atins aproape jumatate de milion, demonstrand atat interesul romanilor pentru Black Friday, cat si increderea in platile online", a declarat Marius Costin, Country Manager PayU Romania.Minutul de aur a stabilit un nou record in materie de plati online: in intervalul 7:27-7:28 s-au inregistrat 2.140 de plati online, aproape dublu fata de anul trecut.Produsele preferate raman cele din categoria IT&C: electronice si electrocanisceTopul cumparaturilor online ramane si anul acesta dominat de produsele IT&C, urmate de produse din categoria eTail si servicii.Valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 484 de lei, cu 18% mai mica decat anul trecut, in timp ce cosul mediu de cumparaturi in rate a crescut cu 5% si a ajuns la 974 de lei. Peste 37% din totalul volumelor au fost achitate cu un card in rate fara dobanda."Scaderea valorii medii a cosului de cumparaturi este o consecinta normala a dezvoltarii pietei de e-commerce si a maturizarii evenimentului Black Friday. Acest lucru inseamna ca romanii au incredere sa comande si sa plateasca online utilizand un card in rate fara dobanda. Acestia aleg din ce in ce mai multe tipuri de produse, chiar si cele cu o valoare mai mica", a adaugat Marius Costin.Romanii si-au salvat datele cardului pe website sau in aplicatia pusa la dispozitie de magazinele online pentru a se asigura ca obtin rapid produsul dorit, apasand instant butonul,, plateste". 39% din totalul volumelor, mai exact peste 95 de milioane de lei, au fost platite cu un singur click. 28% din numarul total de tranzactii din tot wekeendul a fost platit cu un singur click, in crestere cu 25% fata de anul anterior.Valoarea medie a cosului de cumparaturi in acest caz a fost de 674 de lei.Topul tranzactiilor online din weekendul reducerilor:In platforma PayU Romania, aproximativ 10% din numarul total de plati online realizate de Black Weekend sunt tranzactii realizate cu un card emis intr-o alta tara, in crestere cu 71%."Se cumpara in Romania din toate colturile lumii si din ce in ce mai multi romani isi extind aria de cautare a produselor preferate pe site-uri din afara granitelor tarii. Acest lucru ar trebui sa indice clar magazinelor online locale ca a venit momentul sa isi extinda afacerea si in alte piete.PayU face pasi puternici in acest sens, oferind comerciantilor posibilitatea extinderii transfrontaliere prin intermediul platformei noastre PayU HUB.Comerciantii romani pot accesa astfel piete emergente in care comertul electronic creste exponential, chiar si cu 20% pe an.Extinderea transfrontaliera ajuta si atragerea unei noi categorii de clienti si chiar a viitorilor clienti, 90% din populatia globala sub 30 de ani traind in piete emergente. Veniturile cresc automat si businessul se dezvolta", a incheiat Marius Costin, Country Manager PayU Romania.Topul primelor 6 tari dupa numarul de plati online inregistrat in platforma PayU este:Marea Britanie - 6.8%Ungaria - 3.7%SUA - 0.5%