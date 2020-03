Cum sta Romania la capitolul transformare digitala?

In tot acest proces, exista si specialisti fara de care companiile ar inainta greu in marea de noutati, mai ales ca Romania pe penultimul loc in Europa in ceea ce priveste digitalizarea economiei si a societatii in ansamblu.In acest context, am stat de vorba cu, companie romaneasca de transformare digitala, cu 300 de angajati si o crestere constanta a cifrei de afaceri, care a ajuns in 2019 la"Romania este inca la inceput in drumul spre transformarea digitala profunda, atat in mediul privat cat si in sectorul public. Interes exista, si, mai mult, ultimul an a aratat si o implicare activa a companiilor romanesti in implementarea instrumentelor de digitalizare. Sunt destule exemple de succes, pot aminti Medicover si Optima", explica, amintind de clinica medicala din Romania care si-a angajat un robot care sa se ocupe de contractele abonatilor El aminteste Indicele DESI calculat de Comisia Europeana, in 2019, care plaseaza Romania pe penultimul loc in Europa in ceea ce priveste digitalizarea economiei si a societatii in ansamblu."Avem, asadar, mult de crescut, dar avem premizele, capacitatea si interesul pentru directia digitalizarii in domeniul privat. In zona publica este greu de spus, cred ca va trebui sa mai asteptam o perioada", sustine Fondatorul Connections.Desi nu exista cifre concrete pentru 2019, tanarul manager ne asigura ca bugetele sunt in crestere de la an la an si este convins ca trendul ascendent va continuna si in 2020."Romania este inca o piata in stare incipienta, in comparatie cu Europa de Vest, si, chiar si cu unele tari din Europa Centrala, ca de exemplu, Polonia", explica el.Vorbind despre planurile companiei sale, el impartaseste, in acelasii timp, viziunea pe care o are pentru industria in care activeaza. "Ne vom indrepta tot mai mult catre automatizarea inteligenta a proceselor de business, incercand sa depasim contextul RPA si sa actionam la un nivel superior", spune Bogdan.Desi utilizatorii romani care acceseaza aplicatii si portaluri din UE sunt protejati de reglementarile europene (care, spre deosebire de cele americane sau, de exemplu, chinezesti, sunt foarte stricte), riscuri de breach in protectia datelor personale exista, in multe situatii, indiferent de cadrul legislativ, puncteaza CEO-ul Connections."Cred ca discernamentul individual in evaluarea oportunitatii furnizarii datelor catre producatorii de continut, impreuna cu un comportament cibernetic echilibrat sunt elementele care ne apara de 'hotii de date'", spune el, dand ca exemplu datele private pe care nu le dorim raspandite sub nicio forma in internet, care ar trebui sa nu fie urcate in social media."In ceea ce priveste companiile comerciale si autoritatile publice, investitia in solutii de securitate cibernetica este obligatorie in urmatorilor ani", incheie specialistul.