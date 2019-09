84% dintre parinti sunt ingrijorati de siguranta online a copiilor, dar nu isi fac timp sa vorbeasca despre asta

Daca stiti ce cauta copilul online, puteti sa va oferiti ajutorul, dar utilizati informatiile cu atentie.

Discutati cu copilul de cate ori aveti ocazia, explicandu-i partile bune, dar si pericolele din mediul online.

Luati in considerare instalarea unei variante Family a solutiilor de securitate sau a unei solutii dedicate de control parental. Acestea va ajuta sa va protejati familia, datele private si copiii - in mediul online si nu numai.

84% dintre parintii din intreaga lume sunt ingrijorati in legatura cu siguranta online a copiilor lor, potrivit ultimului studiu comandat de Kaspersky si realizat de compania de cercetare de piata Savanta.Cu toate acestea, in medie, parintii petrec doar 46 de minute in total, de vorba cu copiii lor despre securitatea online, pe tot parcursul copilariei. Peste jumatate (58%) dintre cei chestionati petrec mai putin de 30 de minute discutand subiectul, ceea ce reprezinta jumatate din timpul unei ore standard de clasa.Protejarea intimitatii si a securitatii online a copiilor devine una dintre cele mai mari ingrijorari ale parintilor.Temerea este intemeiata deoarece, conform studiului Kaspersky, peste 9 din 10 copii cu varste intre 7 si 12 ani, la nivel mondial, au acum un dispozitiv, un smartphone sau o tableta conectate la Internet.Aproape 2 din 3 parinti (64%) sunt de acord ca cei mici isi petrec prea mult timp online, ceea ce inseamna nu numai ca renunta la alte bucurii ale copilariei, dar si ca sunt expusi continuu la diverse posibile riscuri.Cele mai periculoase amenintari online, potrivit parintilor, sunt continutul daunator pentru copii, cum ar fi cel sexual sau violent (27%), dependenta de Internet (26%) si primirea de mesaje sau continut anonim care ii incita sa desfasoare o activitate violenta sau necorespunzatoare (14%).Emma Kenny, cunoscut psiholog si prezentatoare TV si radio, care colaboreaza in prezent cu Kaspersky, comenteaza rezultatele: "Cu toate ca este absolut de inteles ca parintii nu doresc ca cei mici sa se sperie de accesul la Internet, este esential ca acest lucru sa nu insemne ca adopta o abordare relaxata privind siguranta pe Internet. Echilibrul este esential, iar un copil informat va fi in siguranta.Discutand despre siguranta si regulile de conduita in mediul online, parintii se asigura ca cei mici iau ce e mai bun din viata cibernetica si ca vor avea un comportament online corespunzator.Copiii au nevoie sa fie protejati, iar parintii pot face acest lucru educandu-se in primul rand pe ei in legatura cu site-urile pe care le viziteaza copiii lor - petrecand timp cu ei in timp ce navigheaza pe Internet - si asigurandu-se ca au o solutie fiabila care ii protejeaza de materiale necorespunzatoare."Parintii trebuie sa aiba abordari mai personale atunci cand vorbesc cu cei mici si sa utilizeze orice instrument au la indemana pentru a ii ajuta sa inceapa aceste conversatii."Din pacate, trebuie sa acceptam ca Internetul le permite copiilor sa intalneasca un continut pe care ne-am dori sa nu il vada niciodata. Problemele de confidentialitate si securitate sunt acum prioritare pentru parinti si stim cat de dificil este uneori sa vorbim despre aceste lucruri cu copiii, astfel incat sa-i facem sa asculte si sa nu-i indepartam.Acesta este motivul pentru care Kaspersky introduce solutii si recomandari pentru intreaga familie, care sa le aduca liniste sufleteasca parintilor si copiilor", adauga Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing la Kaspersky.Pentru a ajuta familiile sa protejeze copiii de diverse amenintari pe Internet, Kaspersky recomanda:Pentru a afla mai multe despre temerile parintilor, cele mai intalnite amenintari, experiente si tactici atunci cand vine vorba de siguranta copiilor pe Internet, va rugam sa accesati raportul Kaspersky.