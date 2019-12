Amenintarile cibernetice au crescut in 2019. Ce trebuie sa faci ca sa te protejezi

Kaspersky Security Bulletin

Fiti atenti si nu deschideti fisiere suspecte sau anexe la e-mail primite din surse necunoscute.

Nu descarcati si nu instalati aplicatii din surse care nu prezinta neincredere.

Nu faceti click pe niciun link primit din surse necunoscute si nici pe reclame online suspecte.

Creati parole puternice si nu uitati sa le schimbati periodic.

Instalati intotdeauna actualizarile. Unele dintre ele pot contine remedii critice de securitate.

Ignorati mesajele care solicita dezactivarea sistemelor de securitate pentru software de birou sau software antivirus.

Utilizati o solutie robusta de securitate adecvata sistemului de operare si tipului de dispozitiv.

Numarul a fost influentat, in principal, de o crestere de 187% a fisierelor de skimmer-e web. De asemenea, au crescut si alte amenintari, cum ar fi cele de tip backdoors si troienii bancari detectati in-lab, in timp ce prezenta programelor pentru minerit web a scazut cu mai bine de jumatate.Aceste tendinte au demonstrat o schimbare a tipului de amenintari utilizate de catre atacatori pe web, ei fiind in cautare de modalitati mai eficiente de a ajunge la utilizatori, potrivit raportuluiIn 2018, elementele unice periculoase (inclusiv script-uri, exploit-uri si fisiere executabile) detectate de solutia antivirus web Kaspersky au fost in numar de 21.643.946, ajungand la 24.610.126 in acest an.Cresterea este cauzata de marirea numarului si a varietatii de pagini HTML si de script-uri cu date ascunse - utilizate de obicei de catre publicitarii fara prea multe scrupule.Aceasta crestere este cauzata, insa, partial, si de skimmer-ele online (cunoscute si drept sniffers) - unde script-urile sunt incorporate de atacatori in magazinele online si folosite pentru a fura datele cardurilor utilizatorilor, de pe site-urile web.Cresterea numarului de fisiere unice de skimmer-e online (script-uri si HTML) detectate de antivirusul Kaspersky web a fost de 187%, ajungand la 510,000. In acelasi timp, numarul amenintarilor detectate de antivirusul web a crescut de cinci ori (cu 523%), ajungand la un total de 2.660.000 in 2019.Web skimmer-ele au intrat in top 20 obiecte daunatoare detectate online, ocupand locul 10 in clasamentul general. Ponderea noilor fisiere backdoor si a troienilor bancari, dintre toate tipurile de amenintari detectate in-lab, a crescut de asemenea cu 134% si 61%, ajungand la 7.644.402, respectiv 739.551.In schimb, numarul URL-urilor unice periculoase detectate de antivirusul Kaspersky web s-a redus la jumatate in comparatie cu anul 2018 (50,5%) - de la 554.159.621, la 273.782.113.Aceasta schimbare a fost cauzata in mare masura de scaderea semnificativa a programelor de minerit web ascunse, chiar daca in top 20 amenintari web de tip malware pot fi inca vazute mai multe detectii legate de acestea (printre care Trojan Script Miner.gen, Trojan BAT Miner.gen, Trojan.JS.Miner.m).Prezenta programelor care genereaza in secret criptomonede pe computerele utilizatorilor (denumite "mineri locali") a scazut, de asemenea, in mod constant de-a lungul anului: numarul de calculatoare ale utilizatorilor afectate de incercarile de instalare a programelor de minerit a scazut cu 59%, de la 5.638.828, la 2.259.038.85% dintre amenintarile web au fost detectate ca URL-uri periculoase - acest nume de detectie este utilizat pentru a identifica link-urile din blacklist-ul Kaspersky.Aici suntincluse link-uri catre pagini web care contin redirectionari catre exploit-uri, site-uri cu exploit-uri si alte programe daunatoare, centre de comanda si control pentru botnet-uri, site-uri de santaj si altele."Volumul atacurilor online a crescut ani de zile, dar in 2019 am observat o trecere clara de la anumite tipuri de atacuri care devin ineficiente, la cele axate pe obtinerea unui profit clar", spune Vyacheslav Zakorzhevsky, Head of Anti-Malware Research la Kaspersky."Acest lucru se datoreaza partial faptului ca utilizatorii devin din ce in ce mai constienti de amenintari si de modul de evitare a acestora, iar organizatiile devin din ce in ce mai responsabile.Un exemplu bun sunt programele de minerit web, care si-au pierdut popularitatea din cauza rentabilitatii scazute si a luptei criptomonedelor impotriva mineritului ascuns.In acest an am asistat, de asemenea, la cresterea exploit-urilor de tip zero-day, ceea ce demonstreaza ca produsele raman vulnerabile si sunt utilizate de atacatori pentru atacuri complexe, iar aceasta tendinta este probabil sa continue in viitor."Numarul de noi fisiere periculoase procesate de tehnologiile de detectare in-lab Kaspersky s-a ridicat la 342.102 - cu 1,05% mai putine decat in anul precedent.Pentru a ramane protejati, Kaspersky recomanda urmatoarele: