Amenintarile financiare in 2020: Domeniile fintech, mobile banking si e-commerce sunt in pericol

Domeniul fintech va fi atacat . Aplicatiile mobile pentru investitii au devenit mai populare printre utilizatorii de pe tot globul. Aceasta tendinta nu va trece neobservata de infractorii cibernetici in 2020. Nu toate aceste aplicatii utilizeaza cele mai bune practici de securitate, cum ar fi autentificarea in mai multi pasi sau protectia conexiunii aplicatiei, ceea ce le poate oferi infractorilor cibernetici un mod de a ajunge la utilizatorii acestor aplicatii.

Se recomanda industriei medicale sa se axeze pe protejarea documentelor medicale si a dispozitivelor conectate, deoarece acestea devin tinta atacatorilor cibernetici Cititi mai multe aici.

Echipele de securitate din companii ar trebui sa acorde mai multa atentie infrastructurii cloud si, de asemenea, riscurilor tot mai mari ale unor persoane din interior care le acceseaza retelele. Exista grupuri de infractori cibernetici specializati in recrutarea de angajati, prin diferite tehnici, printre care si santajul. Cititi mai multe aici.

Telecomunicatiile si alte industrii care utilizeaza foarte mult comunicatiile celulare ar trebui sa fie pregatite sa evalueze riscurile care vor veni cu adoptarea mai larga a 5G, care este de asteptat sa inceapa in 2020. Cititi mai multe aici.

Atacurile cibernetice financiare sunt considerate unele dintre cele mai periculoase, deoarece impactul lor duce de obicei la pierderi directe de bani pentru victime. In anul 2019 s-au inregistrat unele evolutii semnificative in industrie si, de asemenea, in modul in care actioneaza atacatorii financiari.Aceste evenimente le-au permis cercetatorilor Kaspersky sa sugereze cateva evolutii potentiale importante pentru peisajul amenintarilor financiare din 2020. Iata care sunt principalele:"Anul acesta a fost unul cu multe schimbari importante", explica Yuriy Namestnikov, security researcher la Kaspersky. "Asa cum am prevazut la sfarsitul anului 2018, s-a observat aparitia de noi grupuri de infractori cibernetici, cum ar fi CopyPaste, o noua geografie a atacurilor grupului Silence, infractorii cibernetici indreptandu-si atentia in atacurile lor asupra datelor care ajuta la ocolirea sistemelor anti-frauda. Datele comportamentale si biometrice sunt la vanzare pe piata neagra.In plus, ne-am asteptat ca atacurile de tip JS-skimmer sa creasca si chiar asta s-a intamplat. In prag de 2020, le recomandam echipelor de securitate din zonele potential afectate ale industriei financiare sa se pregateasca pentru noi provocari. Nu exista nimic inevitabil in amenintarile viitoare, important este sa fii pregatit corespunzator pentru ele."In afara de sectorul financiar, cercetatorii Kaspersky au identificat si alte industrii care se vor confrunta cu noi provocari legate de securitate in anul urmator:Pentru a vedea amenintarile avansate la care se asteptau expertii Kaspersky pentru 2019, va rugam sa cititi acest material