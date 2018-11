Atentie! De Black Friday suntem si mai expusi troienilor bancari care fura date de autentificare

Conform datelor companiei, tehnologiile Kaspersky Lab au detectat 9,2 milioane de tentative de atacuri pana la finalul T3 2018, comparativ cu 11,2 milioane, pentru intregul an 2017, detectiile pentru o singura familie malware urcand cu 34%. In acest context, jumatate dintre magazinele online atacate apartin unor marci cunoscute de haine, incaltaminte, cadouri, jucarii si magazine universale. In acelasi timp, cumparatorii online din Italia, Germania, SUA, Rusia si pietele emergente par sa prezinte cel mai mare interes."In mod traditional, troienii bancari vizeaza in special utilizatorii de servicii financiare online, cautand date pe care sa le fure sau creand botnet-uri din dispozitive compromise, pentru atacuri viitoare. De-a lungul timpului, cativa dintre acesti troieni bancari si-au imbunatatit functionalitatea si capacitatea de a ajunge la datele cumparatorilor online si a obtine acces root la dispozitivele lor", se mentioneaza intr-un raport al specialistilor Kaspersky Lab.Principalele familii de malware care fura de la victime prin intermediul marcilor online sunt: Betabot, Panda, Gozi, Zeus, Chthonic, TinyNuke, Gootkit2, IcedID si SpyEye.Troienii vizeaza marci online cunoscute, cu intentia de a obtine datele de autentificare ale utilizatorilor, respectiv login, parola, numar de card, numar de telefon si altele.Cercetarea de specialitate arata ca jumatate (50%) dintre companiile atacate de familiile malware detectate sunt marci foarte cunoscute de haine, incaltaminte, bijuterii, cadouri si magazine universale, urmate de marci de electronice (12%) si divertisment/jocuri (12%).In ansamblu, expertii Kaspersky Lab au descoperit 14 familii malware care vizeaza un total de 67 de site-uri de comert electronic, dintre care 33 de site-uri de haine, opt de electronice, opt site-uri de divertisment si jocuri, trei cunoscute site-uri telecom, doua site-uri de plata online si trei platforme online de retail.In acelasi context, peste trei milioane de seturi de date de autentificare pe site-uri de comert electronic au fost descoperite la vanzare pe o platforma accesibila prin intermediul motorului de cautare Google, iar cele mai mari preturi sunt pentru conturile furate de la comercianti.Raportul Kaspersky Lab este bazata pe datele obtinute cu acordul utilizatorilor si procesate folosind Kaspersky Security Network (KSN) . Toate programele malware de familii de troieni bancari mentionate in cercetare sunt detectate si blocate de solutiile de securitate Kaspersky Lab.