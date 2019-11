Atentie la securitate de Black Friday!

Conform unui studiu SonicWall , anul trecut, in timpul Black Friday, numarul de atacuri de tip ransomware au crescut cu 28 de ori fata de perioada similara din 2017."In aceasta perioada utilizatorii trebuie sa fie foarte atenti si la atacurile de tip phishing. Deschiderea cumparatorilor catre prinderea celor mai bune oferte poate fi ea insasi o vulnerabilitate. Atacatorii au succes mult mai mult in aceasta perioada in pacalirea utilizatorilor cu expresii precum reduceri, oferte, promotii pentru accesarea de site-uri care nu apartin de fapt magazinelor online populare, ci unor retele de phishing bine puse la punct", explica Cosmin Vilcu, Regional Senior Sales Manager la SonicWall.Si pentru companii, perioada campaniilor de reduceri poate fi periculoasa. Indiferent daca efectuarea de cumparaturi online in timpul lucrului este o activitate aprobata sau nu de catre manageri, majoritatea angajatilor vor fi implicati in aceste activitati de Black Friday, Singles Day, campanii de Craciun si alte evenimente mari de shopping. Stiind acest lucru, ce pasi pot urma companiile pentru a mentine productivitatea, pentru a proteja reteaua de atacuri si pentru a pastra traficul in limitele obisnuite?Iata cateva sfaturi pentru managerii IT:Folositi instrumente pentru filtrarea web si controlul aplicatiilor folosite de angajati care sa ofere posibilitatea de a restrictiona accesul la site-urile de cumparaturi online in timpul programului de lucru sau permiteti angajatilor sa intre pe acele site-uri in timpul pauzei de pranz ori dupa program.- O alta optiune este de a restrictiona latimea de banda alocata activitatilor de shopping. Mai putina latime de banda pentru activitati care nu sunt esentiale pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, inseamna mai multa pentru activitatile critice bunei functionari a companiei.- Utilizarea standardelor de criptare a traficului, cum ar fi SSL pentru securizarea comunicatiilor pe Internet, continua sa creasca. Aceste standarde de criptare sunt folosite, pe de alta parte, si de infractorii cibernetici pentru a ascunde atacurile. De aceea, pentru a va proteja reteaua impotriva atacurilor ascunse in traficul web criptat folositi un firewall de urmatoarea generatie.SonicWall lupta de peste 27 de ani impotriva criminalitatii cibernetice aparand companii mici si milocii, dar si corporatii de mari dimensiuni la nivel global. Sustinute de cercetarile SonicWall Capture Labs, solutiile noastre de detectare si prevenire in timp real, premiate la nivel international, securizeaza mai mult de un milion de retele de afaceri si de telefonie mobila, precum si e-mailurile, aplicatiile si datele existente in aceste retele. Aceasta combinatie de produse si parteneri a permis generarea unui sistem de detectare automata a vulnerabilitatilor, in timp real si in peste 215 de tari si teritorii.