Atentie, se fura tot mai multe parole! Kaspersky: Iata ce trebuie sa faci pentru a fi in siguranta

Nu dezvaluiti parolele sau informatiile personale nici macar prietenilor sau familiei, pentru ca acest lucru ar putea sa le faca mai vulnerabile la malware. Evident, nu le postati niciodata pe forumuri sau pe retelele de socializare.

Instalati de fiecare data actualizarile si patch-urile disponibile, pentru a va asigura protectia impotriva celor mai recente forme de malware si amenintari.

Folositi solutii eficiente de securitate pentru pastrarea in siguranta a parolelor si a informatiilor personale, inclusiv a pasapoartelor, a permiselor de conducere sau a cardurilor bancare.

Potrivit datelor Kaspersky, numarul utilizatorilor vizati de aceste programe a crescut de la aproape 600.000 in prima jumatate a anului 2018, la peste 940.000, pe parcursul aceluiasi interval din 2019.Programele care fura parole (PSW) sunt o arma importanta din trusa infractorilor cibernetici, cu care saboteaza viata privata a utilizatorilor. Acest tip de program fura datele direct din browser, folosind diferite metode.Informatiile sunt cel mai adesea sensibile si includ detalii de acces la conturi online, precum si informatii financiare, cum sunt parolele salvate, cele autocompletate si datele salvate ale cardului.In plus, unele familii ale acestui tip de malware sunt create pentru a fura cookies din browser, fisiere ale utilizatorilor dintr-un loc anume (de exemplu, de pe desktop), precum si fisiere din aplicatii, cum ar fi serviciile de mesagerie.In ultimele sase luni, Kaspersky a detectat o activitate intensa a acestor programe, in Europa si Asia. Cel mai adesea, malware-ul vizeaza utilizatorii din Rusia, India, Brazilia, Germania si SUA.Unul dintre cei mai raspanditi troieni care fura parole a fost multifunctionalul Azorult, detectat pe computerele a peste 25% dintre toti utilizatorii care s-au confruntat cu troieni PSW in perioada studiata."Computerele moderne sunt din ce in ce mai active online si, evident, depind de Internet pentru a indeplini multe dintre sarcinile lor zilnice", spune Alexander Eremin, security researcher la Kaspersky."Acest lucru face ca profilurile lor digitale sa fie tot mai pline cu date care le fac o tinta atractiva pentru infractori, pentru ca ar putea obtine bani din ele. Pastrand parolele si datele de autentificare in siguranta, utilizatorii pot folosi serviciile online cu increderea ca informatiile lor nu vor fi puse in pericol. Acest lucru ar trebui sa fie dublat de instalarea unei solutii de securitate, pentru mai multa siguranta."Kaspersky le recomanda utilizatorilor sa ia urmatoarele masuri pentru a-si proteja parolele si datele de autentificare:Detalii despre modul in care infractorii cibernetici folosesc programele malware pentru a fura parole si alte informatii confidentiale sunt disponibile pe Securelist.com.