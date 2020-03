Atentie: Troianul bancar Ginp iti cere bani ca sa vezi persoanele infectate cu COVID-19 din apropiere

Descarcati doar aplicatii oficiale de pe Android Store.

Nu dati click pe link-uri suspecte si nu dezvaluiti niciodata informatii personale, cum ar fi parolele sau detaliile cardului de credit

Instalati o solutie antivirus solida pe telefon, cum ar fi Kaspersky Antivirus & Security for Android

Odata ce este descarcat pe telefonul victimei, troianul Ginp poate primi o comanda de la atacator pentru a deschide o pagina web intitulata "Coronavirus Finder", care pretinde ca, in apropiere, exista persoane infectate cu COVID-19. Pentru a vedea unde se afla acesti indivizi, victimei i se solicita sa plateasca .75 euro.Daca victima este de acord, aceasta ajunge mai departe pe o pagina de plata. Cu toate acestea, dupa ce datele de plata sunt introduse, victima nu este taxata cu suma respectiva si nici nu primeste informatii despre cei "infectati".In schimb, informatiile personale si detaliile cardului sunt transmise atacatorilor cibernetici.Ginp este un troian care a evoluat rapid de la prima sa aparitie, dobandind constant noi capacitati de infectare. In plus, desi in trecut, tintele au fost in primul rand rezidenti ai Spaniei, numele acestei ultime versiuni ne sugereaza ca atacatorii intentioneaza sa vizeze si alte tari."Atacatorii cibernetici au incercat, de luni de zile, sa profite de criza Coronavirus, lansand atacuri de phishing si creand malware pe aceasta tema. Este prima oara, insa, cand vedem un troian bancar care incearca sa profite de pe urma unei pandemii. Este alarmant, mai ales ca Ginp este un troian atat de eficient. Incurajam utilizatorii de Android sa fie deosebit de vigilenti in acest moment - pop-up-urile, paginile web necunoscute si mesajele spontane despre coronavirus ar trebui sa fie privite intotdeauna cu un ochi critic," spune Alexander Eremin, expert in Securitate cibernetica la Kaspersky.Produsele Kaspersky detecteaza si blocheaza cu succes amenintarea.Pentru a reduce riscul de a fi expus la Ginp sau la alti troieni bancari, expertii