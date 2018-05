Bit Sentinel, prima companie din Romania care ofera servicii complete de securitate cibernetica pentru proiecte Blockchain

Portofoliul companiei include mai multe proiecte ce folosesc tehnologia Blockchain, din domenii precum mining, fintech, marketplace-uri, retele sociale, aplicatii de intermediere si nu numai.In 2017, tehnologia Blockchain si criptomonedele au fost in centrul atentiei. Bitcoin a atins, la acea vreme, o valoare record de aproape 20.000 de dolari, o crestere surprinzatoare. Astfel, interesul pentru tranzactionarea monedelor virtuale a crescut rapid. Valul de oameni care a adoptat trendul a fost semnificativ si, cum era de asteptat, a aparut si valul de atacuri cibernetice targetate, de tip inginerie sociala si phishing.Doar prin insumarea celor mai mari cinci incidente din domeniul cryptocurrencies din 2017 s-a ajuns la pierderi in valoare de peste un miliard de dolari. Drept consecinta, masurile de protectie in fata vulnerabilitatilor au devenit o prioritate pentru jucatorii din piata.Pentru Bit Sentinel, acest lucru a insemnat o crestere a volumului de proiecte si o diversificare a serviciilor. Compania ofera servicii de penetration testing, protectie impotriva malware, servicii de consultanta pentru GDPR, recuperarea datelor in urma atacurilor cibernetice, rezolvarea atacurilor de tip 0day sau audit in securitate, iar penetrarea pietei de Blockchain a fost o tinta importanta in 2017.Specialistii Bit Sentinel au intervenit in proiecte romanesti si internationale pentru a oferi toate masurile de securitate necesare pentru o buna desfasurare a ICO-urilor. Activitatile de baza au inclus auditarea si imbunatatirea masurilor de securitate pentru protejarea infrastructurii. Apoi, a urmat evaluarea din punct de vedere al securitatii a "smart contracts" dezvoltate pentru ICO. Toate aceste companii insumeaza in prezent o valoare de piata de peste 100 de milioane de euro.", a declaratBit Sentinel activeaza in domeniul securitatii cibernetice, avand drept obiectiv asigurarea protectiei impotriva atacurilor cibernetice. Bit Sentinel ofera o varietate de servicii, precum: penetration testing, protectie impotriva malware, servicii de consultanta pentru GDPR, recuperarea datelor in urma atacurilor cibernetice, rezolvarea atacurilor de tip 0day sau audit in securitate. Aceste servicii sunt adaptate in functie de nevoile fiecarei companii in parte si sustinute de echipa de specialisti certificati in domeniu.Bit Sentinel ofera, de asemenea, si sesiuni de training in lupta impotriva atacurilor cibernetice, creand cursuri si programe de speciale pentru pasionatii de securitate care doresc sa invete notiunile de baza. Mai mult, compania face parte din echipa ce organizeaza una din cele mai mari competitii Capture the Flag din Europa: DefCamp Capture the Flag.Pentru detalii, puteti accesa site-ul Bit Sentinel sau pagina de Facebook