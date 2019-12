Bitdefender anunta un nou record: Un miliard de atacuri cibernetice, in 2019

"Numarul vulnerabilitatilor raportate va creste in 2020, o tendinta similara cu cea din ultimii ani. Adoptia la scara larga a programelor cu sursa deschisa va duce la posibilitatea de a compromite o plaja mare de dispozitive de fiecare data cand o vulnerabilitate e descoperita intr-o componenta folosita in masa, cu efecte grave asupra producatorilor de dispozitive si clientilor acestora. Atacurile informatice eficiente, capabile sa pacaleasca utilizatorii si solutiile de securitate, vor necesita cunostinte din ce in ce mai avansate, precum dezvoltarea de algoritmi de inteligenta artificiala, tehnici noi de inginerie sociala si chiar abilitati de a depista erori in componente fizice ale dispozitivelor. Eforturile infractorilor se vor indrepta spre gasirea de noi unelte si tehnici pentru a scoate pe piata amenintari din ce in ce mai agresive, profitabile si greu de depistat", sunt de parere expertii companiei de securitate informatica.Conform acestora, cele 20 de miliarde de dispozitive inteligente ce vor fi conectate anul viitor vor reprezenta un stimulent bun pentru atacatori sa gaseasca noi gadgeturi usor de compromis."Cata vreme standarde minimale impuse producatorilor lipsesc - mai ales cele legate de actualizari de securitate, politica de colectare si procesare a datelor si remedierea problemelor aparute pe durata folosirii - hackerii vor exploata vulnerabilitati noi sau deja descoperite ca sa-si faca armate de dispozitive smart tot mai mari cu care sa doboare infrastructuri. Interesul va creste mai ales asupra celor industriale care odata atacate, chiar de catre grupari motivate de catre guverne, pot intrerupe functionarea unor servicii sau infrastructuri critice", noteaza sursa citata.Analiza de specialitate scoate in evidenta si faptul ca, la nivel statal, in contextul geopolitic global, va fi alimentata dezvoltarea armelor informatice, fie in scopuri de spionaj, de manipulare politica, fie de paralizare a obiectivelor ce pot afecta siguranta nationala."Scurgerea de informatii de catre gruparea Shadow Brokers, cunoscuta pentru dezvaluirea unor instrumente construite special pentru plantarea de indicii in amenintari avansate cu scopul sa para ca apartin altor tari, a ilustrat clar felul in care razboiul cibernetic va fi din ce in ce mai greu de atribuit unei tari specifice sau unui grup de criminalitate sponsorizat de actori statali (.,.) Anul alegerilor prezidentiale din Statele Unite ale Americii, eveniment cu rol vital in politica mondiala, va conduce la descoperirea unor noi amenintari informatice ce urmeaza a fi atribuite unor terti in functie de interesele politice de moment", precizeaza Bitdefender.Potrivit sursei citate, intensificarea luptei pentru dreptul la intimitate, perfectionarea armelor deepfake si fakenews, atacurile de tip ransomware tintite asupra bun-platnicilor, vulnerabilitatile infrastructurilor detinute de catre furnizorii de servicii financiar-bancare, imbunatatirea tehnicilor si instrumentelor de infiltrare si persistenta in dispozitivele victimelor, respectiv expansiunea serviciilor de cloud care va duce la cresterea atacurilor la companii si institutii se regasesc pe lista pericolelor din mediul online, prognozate pentru 2020.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari. Inca din anul 2001, Bitdefender a dezvoltat tehnologii recunoscute la nivel international destinate securitatii pentru familii si corporatii si a devenit un furnizor de incredere pentru protectia terminalelor si infrastructurilor companiilor.La ora actuala, tehnologiile Bitdefender sunt prezente in 38% dintre solutiile de securitate de pe piata.