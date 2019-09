CyberPeace Institute va sprijini victimele afectate de escaladarea violentelor in spatiul cibernetic

"Atacurile cibernetice provoaca pagube din ce in ce mai mari populatiei si infrastructurilor civile din intreaga lume. Cele mai grave atacuri au distrus afaceri, au oprit economii si au inchis spitale. Recent atacurile cibernetice au oprit serviciile online ale administratiilor locale si au pus in pericol retelele energetice si infrastructura electorala", se arata in comunicatul CyberPeace Institute, infiintat joi la Geneva.Institutul isi va concentra eforturile pe trei domenii. Primul domeniu vizeaza coordonarea eforturilor de refacere pentru cele mai vulnerabile victime ale atacurilor cibernetice si ajutarea organizatiilor si comunitatilor vulnerabile sa devina mai rezistente, iar cel de-al doilea se concentreaza pe sprijinirea studiilor si analizelor cu privire la atacurile cibernetice si cresterea transparentei cu privire la aceasta problema. Nu in ultimul rand, ONG-ul va contribui la promovarea unui comportament responsabil in spatiul cibernetic prin respectarea normelor internationale."Avem nevoie de solutii concrete pentru a creste rezistenta in randul comunitatilor vulnerabile, sa aducem la lumina activitatile daunatoare ale atacatorilor si sa informam cu privire la comportamentul responsabil in spatiul cibernetic", a declarat directorul general de la CyberPeace Institute, Stephane Duguin, care anterior a avut un rol important in crearea centrului european pentru cybersecuritate al Europol.Un consiliu executiv format din 8 membri si un consiliu consultativ format din 14 membri distincti, experti la nivel mondial in domeniul cibersecuritatii, dreptului international, drepturilor omului si afacerilor internationale, vor oferi Institutului indrumari in realizarea scopului sau.Finantatorii de baza ai Institutului sunt Mastercard, Microsoft si Fundatia Hewlett, dar vor avea sprijin suplimentar si din partea altor mari corporatii si institutii filantropice.