Fake news si clipurile deepfake, tendinte periculoase in 2020

Eset Cybersecurity Trends:

Conform documentului, intitulat, o alta tendinta in acest an va fi relevata de confidentialitatea datelor."Confidentialitatea a fost o alta problema care a iesit la lumina indirect, in urma alegerilor din 2016. Scandalul Cambridge Analytica ne-a indemnat pe toti sa reevaluam abordarea noastra in ceea ce priveste confidentialitatea in ziua de azi. In SUA, acest lucru a generat un val de suspiciune atunci cand vine vorba de companiile mari de tehnologie si modul in care protejeaza datele utilizatorilor lor. S-au adoptat, desigur, legi care sa abordeze problema confidentialitatii si a modului in care companiile gestioneaza datele utilizatorilor. Insa, suntem cu totii de acord ca aceste probleme nu sunt abordate suficient de rapid. Companiile ar trebui sa trateze masurile de confidentialitate ca o piatra de temelie in serviciile lor", noteaza specialisti Eset.De asemenea, propagarea tehnologiei de Machine Learning (ML) va continua sa simplifice multe sarcini de serviciu."De la scotocitul prin multimi de date pana la executarea sarcinilor repetitive, mecanismul de machine learning permite sistemelor sa imbunatateasca modul in care sunt abordate problemele. In 2019, tehnologia ML a castigat notorietate din cauza unui fenomen destul de grav - ascensiunea fenomenului deepfake. Aceasta tehnologie anuleaza insemnatatea zicalei populare "sa vezi inseamna sa crezi"", se mentioneaza in raport.Potrivit raportului, clipurile de tip "deepfake" ar putea fi exploatate pentru a deteriora reputatia persoanelor publice sau chiar pentru a influenta opinia publica, in timp ce schimbarile tehnologice vor produce numeroase schimbari."Cele mai vizibile schimbari pot fi observate in companiile si organizatiile care incearca sa raspunda cerintelor din era noastra digitala. Un sfat cheie pentru companiile care se angajeaza intr-o calatorie de transformare digitala ar fi sa nu subestimeze valoarea bunelor practici de securitate cibernetica. Acest proces continuu de digitalizare transforma, de asemenea, modul in care functioneaza societatea noastra. Oamenii sunt mai constienti de drepturile lor si cer o protectie mai eficienta a datelor, iar tehnologii precum machine learning avanseaza constant se si le ofera unor companii un avantaj in fata concurentei, timp in care hackerii incearca tot mai persistent sa compromita baze de informatii valoroase", explica Eset.Pe parcursul anului 2020, sintagma "fake news" va ramane in atentia publica. "Stirile false sunt strans legate de problema manipularii alegerilor si a interferentelor externe, motiv pentru care merita sa facem un pas inapoi pentru a analiza modul in care dezinformarea si stirile false au impact nu doar asupra politicii, ci si a vietii noastre de zi cu zi", se arata in raportul Eset.Nu in ultimul rand, un alt trend periculos al anului in curs este legat de Internet of Things (IoT), in stransa legatura cu evolutia conceptului "smart city"."Multe dintre aceste dispozitive si sisteme (smart, n.r.) nu au suficiente sisteme puternice de autentificare, nu au niciun fel de protectie impotriva atacurilor de forta bruta, nu sunt actualizate, nu sunt protejate de niciun fel de solutie de securitate sau pur si simplu au configuratii nesigure care ar putea permite unui atacator sa preia controlul echipamentului. Se pare ca atacurile asupra cladirilor si oraselor inteligente pot fi realizate numai folosind detalii planuri in care atacatorii cibernetici vizeaza o tinta specifica", sustin realizatorii raportului anual.Eset a fost fondata in anul 1992, in Bratislava (Slovacia), si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutul malware, fiind prezenta in peste 180 de tari.