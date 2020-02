Filmele de Oscar, in vizorul infractorilor cibernetici

Iar malware-ul merge la...

Fiti atenti la datele oficiale de lansare a filmelor, pe serviciile de streaming, TV, DVD sau alte surse.

Nu faceti click pe link-uri suspecte, cum ar fi cele care promit o vizionare in avans a unui nou film; verificati datele lansarii filmelor in cinematograf si tineti cont de ele.

Uitati-va la extensia de fisier descarcata. Chiar daca aveti de gand sa descarcati un fisier video dintr-o sursa pe care o considerati legitima, fisierul ar trebui sa aiba o extensie .avi, .mkv sau .mp4 printre alte formate video, si nu .exe.

Verificati autenticitatea site-ului. Nu le vizitati pe acelea care va permit sa vizionati un film, pana cand nu sunteti siguri ca sunt legitime si ca incep cu "https". Confirmati ca site-ul este autentic, verificand de doua ori formatul adresei URL sau scrierea numelui companiei, citind recenzii si datele de inregistrare a domeniului, inainte sa incepeti descarcarea.

Utilizati o solutie de securitate fiabila, pentru o protectie completa impotriva unei game largi de amenintari.

Pentru a intelege mai bine cum incearca sa profite infractorii de interesul tuturor pentru filmele bune, cercetatorii Kaspersky au analizat prevalenta unor astfel de escrocherii.Cele peste 20 de site-uri de tip phishing si 925 de fisiere periculoase detectate, ce pretindeau a fi filme nominalizate din acest an, ne arata ca doritorii de a petrece o seara frumoasa in fata ecranului, urmarind cel mai recent blockbuster, vor da de mult mai multa actiune decat credeau, sub forma de phishing si malware.Kaspersky a gasit peste 20 de site-uri de tip phishing si conturi de Twitter ce le ofera utilizatorilor "sansa" de a viziona filmele nominalizate gratuit.Aceste site-uri de phishing aduna datele utilizatorilor si le cer sa faca mai multe lucruri pentru a avea acces la filmul dorit - de la participarea la un sondaj si comunicarea datelor personale, pana la instalarea unor programe adware sau chiar a furniza datele de card.E de prisos sa spunem ca, la sfarsitul procesului, utilizatorul nu primeste continutul dorit.Pentru a promova site-urile frauduloase, infractorii cibernetici creeaza si conturi de Twitter, unde distribuie link-uri catre continutul lor. Alaturi de fisierele periculoase raspandite pe diferite alte canale de comunicare, acest lucru le aduce rezultatele dorite.Fisierele daunatoare trimise pe Internet ca filme nominalizate sunt, de asemenea, un indicator al nivelului de interes fata de acestea. Cercetatorii Kaspersky au comparat activitatea malware asociata filmelor nominalizate in primele patru saptamani dupa premiera lor pentru public. Astfel, "Joker" a ocupat primul loc, fiind cel mai popular film printre infractorii cibernetici, cu 304 de fisiere nocive, denumite dupa raufacatorul din Gotham. "1917" s-a clasat pe locul al doilea in acest clasament, cu 215 de fisiere malware, iar The Irishman, pe al treilea, cu 179 de fisiere. Filmul coreean "Parasite" nu a avut nicio activitate malware asociata.Kaspersky a analizat, de asemenea, daca a existat o crestere semnificativa a fisierelor daunatoare imediat dupa lansarea filmului. Acest lucru a aratat ca cele mai multe fisiere periculoase au aparut in a treia sau a patra saptamana dupa lansare, desi unele au fost distribuite chiar inainte de premiera.Expertii Kaspersky au analizat, in plus, daca disponibilitatea unui film pe o platforma de streaming influenteaza probabilitatea ca utilizatorii sa caute o copie ilegala a acestuia pe web, prin compararea activitatii infractionale dupa lansarea initiala doar in cinematograf si lansarea efectiva pe platforma de streaming Netflix.In cazul "Marriage Story" nu a fost gasit malware nici inainte, nici dupa lansarea initiala a filmului in cinematografe. Totusi, infractorii cibernetici au inceput sa foloseasca titlul filmului dupa lansarea sa pe Netflix, reflectind interesul in crestere fata de film. In cazul mult asteptatului "The Irishmen" al lui Sorrento, chiar daca mai putini utilizatori incercau sa gaseasca o copie a filmului pe Internet, erau mai hotarati sa faca acest lucru - numarul de detectii in urma lansarii initiale pe marile ecrane a fost mai mare decat dupa lansarea sa pe Netflix."Infractorii cibernetici nu depind foarte mult de datele premierelor, intrucat ei nu distribuie niciun continut, cu exceptia celui daunator. Cu toate acestea, pentru ca intotdeauna se pliaza pe tendintele in voga, depind de cererea utilizatorilor si de disponibilitatea efectiva a fisierelor. Pentru a evita sa fiti pacaliti de infractori, folositi doar platformele de streaming si abonamentele legale, ca sa va puteti bucura de o seara placuta in fata televizorului, fara sa va faceti griji pentru diverse amenintari", spune Anton Ivanov, malware analyst Kaspersky.Pentru a evita sa cadeti victima unor programe daunatoare care se prefac a fi filme sau seriale populare, Kaspersky recomanda urmatorii pasi: