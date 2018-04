Iata care sunt cele mai vulnerabile conturi online si cum pot fi ele protejate de atacurile cibernetice

Conturile privilegiate permit oricarei persoane care se afla in posesia lor sa controleze resursele organizatiei, sa dezactiveze sistemele de securitate si sa acceseze cantitati mari de date sensibile.

"Atacurile sunt bine planuite, sofisticate si tintesc cele mai valoroase informatii din cadrul unei companii.. Odata ajunsi in interior retelei, acestia cauta accesul la inima intreprinderii cu intentia de a provoca un prejudiciu costisitor, care poate include reputatia deteriorata, pierderile financiare si furtul de proprietate intelectuala. Dar, angajati care au divulgat informatii sensibile publicului sau au plantat seminte pentru a cauza pagube interne. In majoritatea acestor brese de securitate,", sustine Anca Stancu, Country Manager Clico Romania , companie care ofera solutii diverse de securitate cibernetica.Atacatorii din interiorul si din exteriorul intreprinderii tintesc conturile privilegiate pentru ca acestea se gasesc peste tot in mediu online, in orice dispozitiv conectat la retea, baza de date, aplicatie, server si social media in spatiu, in cloud si in sistemele ICS,, creand utilizatori anonimi,, cu mult peste ceea ce este necesar pentru ca utilizatorul sa-si indeplineasca functia de serviciu,si, prin urmare, nu sunt garantate.Specialistii in securitate prevad o agravare a abuzurilor privilegiate, daca organizatiile nu iau masuri chiar acum. Bunele practici indica faptul caa unei organizatii.Conturile privilegiate reprezinta o problema de securitate si necesita controale speciale pentru a proteja, monitoriza, detecta, avertiza si raspunde la toate activitatile contului privilegiat.", a precizat Anca Stancu.Clico Romania este subsidiara din Romania a grupului polonez Clico, leader in CEE in domeniul distributiei de solutii de retelistica si securitate de retea.