Kaspersky a descoperit o noua metoda de frauda online la care apeleaza infractorii cibernetici

"Sub pretextul de a oferi compensatii financiare pentru bresele de date cu caracter personal, escrocii le cer in schimb utilizatorilor sa cumpere "numere temporare de asigurare sociala din SUA", in valoare de aproximativ 9 dolari fiecare. Au fost descoperite victime in Rusia, Algeria, Egipt si Emiratele Arabe Unite, precum si in alte tari.Confidentialitatea si protectia datelor sunt printre cele mai discutate subiecte din ultimii ani. Nu este nicio surpriza, avand in vedere si sanctiunile pentru companiile care au inregistrat scurgeri de date. Acesta, la fel ca orice subiect care ocupa agenda publica, a atras atentia infractorilor dornici sa castige bani pe spezele altora (...)Schema implica un site, care ar fi detinut de Data Protection Fund, fondat de US Trading Commission. Dupa cum s-a mentionat, fondul emite compensatii pentru cei care ar fi fost tinta unei brese de date cu caracter personal si este disponibil pentru cetateni din orice tara din lume", se arata intr-un comunicat de presa al Kaspersky, transmis joi AGERPRES.Conform analizei de specialitate, pentru cei interesati, site-ul se ofera sa verifice daca datele utilizatorului au facut vreodata obiectul unei brese."In acest scop, doritorii trebuie sa furnizeze numele de familie, prenumele, numarul de telefon si conturile de social media.Mai departe, este afisata o alerta care indica faptul ca utilizatorul a fost victima unei brese de date, care poate include date precum fotografii, videoclipuri si informatii de contact, care sa permita utilizatorului sa obtina o compensatie de cateva mii de dolari.Escrocii nu solicita, insa, utilizatorului doar sa introduca un numar de card bancar, iar apoi sa astepte plata, ci sunt obligati sa-si comunice numerele de asigurare sociala (SSN - un numar format din noua cifre, eliberat cetatenilor americani, precum si rezidentilor care lucreaza permanent sau temporar).In oricare dintre scenarii - fie ca este vorba despre absenta unui cod SSN sau de introducerea corecta a unui SSN existent - site-ul avertizeaza asupra existentei unor erori si se ofera sa vanda un numar temporar, la pretul de 9 dolari.Daca este de acord, victima este redirectionata catre un formular de plata in rusa sau engleza, cu pretul de achizitie specificat in ruble, respectiv in dolari. Formularul afisat depinde de IP-ul victimei", scriu specialistii.Pentru a ramane protejati de posibilele riscuri de frauda online, expertii Kaspersky recomanda: nu aveti incredere in ofertele de plata, folositi resurse de incredere, utilizati o sursa de securitate fiabila pentru o protectie completa impotriva unei game largi de amenintari.Kaspersky este o companie de securitate IT care ofera solutii de securitate in domeniu. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejati de tehnologiile Kaspersky, precum si 270.000 de companii.