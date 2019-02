Kaspersky: Activitatile de phishing cresc accentuat de Valentine's Day

Numarul total de incercari ale utilizatorilor de a vizita site-uri web frauduloase care au o tema romantica, detectate si blocate in prima jumatate a lunii februarie 2019, s-a dublat comparativ cu aceeasi data din 2018, confirmand faptul ca infractorii sunt mereu in cautarea unui pretext de a fura datele si banii utilizatorilor, dezvaluie Kaspersky.Phishing-ul este una dintre cele mai populare si mai simple tehnici de inginerie sociala: este un tip de frauda in care infractorii folosesc inselaciunea pentru a obtine datele de autentificare ale utilizatorilor - de la parole, la numere de card, detalii ale contului bancar si alte informatii financiare importante. E-mail-urile si site-urile de phishing sunt facute sa para legitime, incurajand destinatarul, sub un pretext sau altul, sa completeze urgent datele personale. Acestea folosesc de multe ori evenimente care atrag atentia tuturor, fie ca este vorba de o competitie sportiva majora sau de vacante tematice, iar Valentine's Day nu face exceptie, informeaza Kaspersky.Numarul total de incercari ale utilizatorilor de a vizita site-uri web frauduloase care au fost detectate si blocate de solutiile Kaspersky Lab in prima jumatate a lunii februarie 2019 au crescut dramatic, de la peste doua milioane, in 2018, la peste 4,3 milioane in acest an. Potrivit statisticilor, tarile cele mai afectate au fost Brazilia (o cota de detectie de peste 6,4%), Portugalia (mai mult de 5,8%), Venezuela (5,5%), Grecia (5,3%) si Spania (5,1%).O analiza mai atenta a e-mail-urilor trimise a aratat ca infractorii se folosesc in special de cadouri comandate si de medicamente pentru imbunatatirea vietii sexuale, pe post de capcana, pentru a atrage utilizatorii sa-si impartaseasca datele de autentificare. Acest lucru confirma rezultatele studiului propriu Kaspersky Lab, care arata ca, atunci cand vine vorba de iubire, utilizatorii tind sa-si piarda vigilenta."Cercetarile noastre au aratat ca nu exista nicio diferenta intre activitatile de phishing care folosesc evenimente sportive majore, facturi false sau un pretext mai romantic", a avertizat Andrey Kostin, Senior Web-Content Analyst la Kaspersky Lab. "Scopul tuturor este sa foloseasca emotiile utilizatorilor, fie ca este vorba de entuziasm, de stres sau de dragoste. Astfel, aproape orice poate deveni un instrument de atac in mainile infractorilor cibernetici. Cresterea numarului de tentative de phishing ne reaminteste ca trebuie sa fim mereu precauti atunci cand navigam pe Internet, chiar daca nu facem decat sa cumparam flori pentru cei dragi", a precizat reprezentantul Kaspersky.