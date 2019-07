Kaspersky avertizeaza: O falsa aplicatie FaceApp infecteaza telefoanele!

Odata ce aplicatia este descarcata din surse neoficiale si instalata, aceasta simuleaza o eroare si este eliminata. Apoi, un modul malware din aplicatie ramane, discret, pe dispozitivul utilizatorului, afisand reclame.Potrivit datelor Kaspersky, aproximativ 500 de utilizatori unici au intampinat aceasta problema numai in ultimele doua zile, primele detectii aparand pe 7 iulie. Au fost identificate aproape 800 de module diferite."Persoanele din spatele MobiDash isi ascund adesea modulul adware in aplicatii si servicii populare", explica Igor Golovin, security researcher la Kaspersky. "Aceasta inseamna ca actiunile versiunii false de FaceApp s-ar putea intensifica, mai ales daca luam in considerare sutele de tinte, in doar cateva zile. Le recomandam utilizatorilor sa nu descarce aplicatii din surse neoficiale si sa instaleze solutii de securitate pe dispozitivele lor pentru a evita orice probleme."Produsele Kaspersky detecteaza si blocheaza amenintarea ca non-virus: HEUR: AdWare.AndroidOS.Mobidash.