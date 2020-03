Kaspersky avertizeaza: Traficul online creste. Si atacurile cibernetice se pot intensifica

"Decizia guvernelor de a inchide unitatile de invatamant si de a limita programul de lucru, in incercarea de a stopa raspandirea COVID-19, ii va determina pe multi dintre oameni sa se conecteze la retele de companie sau la cele scolare de acasa. Aceasta situatie va aglomera traficul online. Vom vedea, de asemenea, multe persoane obisnuite cu protectia oferita de o retea corporativa sau apartinand unei unitati de invatamant, in situatia de a lucra de la distanta pentru prima data. Aceasta, alaturi de atacurile oportuniste din partea infractorilor cibernetici, care exploateaza temerile oamenilor fata de epidemie, ar putea crea oportunitatea perfecta pentru intensificarea atacurilor cibernetice", se precizeaza intr-un comunicat de presa al companiei de securitate cibernetica, transmis joi AGERPRES.Expertii sustin ca, prin conectarea de la distanta la retelele scolare sau de companie, se ofera flexibilitate in ceea ce priveste locul si modul in care lucram, dar poate genera, de asemenea, unele dificultati si potentiale riscuri de securitate.Urmand, insa, cativa pasi de baza, utilizatorii pot fi in siguranta online si se pot bucura la maxim de beneficiile oferite de lectiile online sau de accesul la distanta. Astfel, printre masurile recomandate de catre specialistii Kaspersky se afla: protejarea tuturor dispozitivelor, inclusiv pe cele mobile, cu o solutie de securitate fiabila pentru internet; actualizarea intotdeauna a sistemelor de operare si a aplicatiilor, imediat ce update-urile devin disponibile; utilizarea numai de aplicatii din surse de incredere, cum ar fi Google Play sau App Store, portale educationale de incredere sau cele furnizate de locul de munca/scoala; utilizarea retelor de incredere pentru activitatile online; introducerea manuala a adreselor web (evitarea accesarii de linkuri sau atasamente sau raspunderea la mesaje nesolicitate); back-up realizat in mod regulat pe o unitate externa ce trebuie mentinuta in offline, pentru a nu pierde documente importante.