Kaspersky: Daca datele sunt noua moneda, stiti cu cine va tranzactionati viata personala?

Ganditi-va de doua ori inainte de a posta pe canalele de socializare. Ar putea exista consecinte importante daca faceti publice anumite opinii sau informatii personale? Poate fi folosit continutul postat impotriva voastra sau in detrimentul vostru acum sau in viitor?

Nu impartasiti parolele conturilor online cu familia sau prietenii. Poate parea o idee buna sau comod sa impartasiti conturile cu cei dragi, dar creste si probabilitatea ca parolele sa fie descoperite de catre atacatori. Pastrati-le secrete pentru a va proteja confidentialitatea in cazul in care una dintre aceste relatii personale se deterioreaza.

Luati-va in serios confidentialitatea datelor in mediul online si nu impartasiti sau nu permiteti accesul tertilor la informatiile proprii, decat daca este absolut necesar, pentru a reduce expunerea.

O solutie formata din produse de securitate si pasi practici pot reduce amenintarile si pastra datele personale in siguranta in mediul online - de exemplu, o solutie buna de securitate si un manager de parole.

Un raport Kaspersky a descoperit recent ca peste jumatate dintre utilizatorii de Internet (56%) considera ca deplina confidentialitate in lumea digitala moderna este imposibila si nu este greu de inteles de ce exista aceasta viziune.Avand in vedere ca noua din zece (89%) persoane intra online de mai multe ori pe zi, Internetul a devenit strans legat de tot ceea ce facem - de la cumparaturi si vizionare de filme, pana la urmatorul pas in cariera, socializare si activitatea bancara.Actiunile noastre online denota chiar tipul de continut pe care il vedem, reclamele care li se adreseaza facandu-i pe unii oameni sa simta ca zonele lor sigure sunt invadate. Prin urmare, este Internetul o zona sigura sau una de razboi?Cercetarile Kaspersky arata ca aproape o treime (32,3%) dintre oameni nu stiu cum isi pot proteja pe deplin confidentialitatea datelor in mediul online, in timp ce unele persoane cred ca nu au suficienta putere pentru a se opune incalcarii vietii lor private.In mod ingrijorator, mai mult de o persoana din zece (13%) si-a pierdut interesul pentru modul in care isi poate imbunatati confidentialitatea datelor.Chiar daca poate parea o zona de razboi, lumea online poate fi mai sigura cu ajutorul unui plan bine gandit.Daca e sa analizam in amanunt cat de mult isi valorizeaza si protejeaza oamenii informatiile, multi utilizatori se expun - poate involuntar - unui risc foarte mare prin faptul ca nu sunt destul de precauti cu datele lor personale.Acest lucru ar putea submina toate celelalte masuri puse in aplicare pentru a mentine securitatea.Oamenii au perceptii diferite asupra vietii private, dar exista consecinte foarte reale atunci cand datele personale sunt folosite in mod abuziv sau ajung pe maini gresite.In ciuda acestui fapt, una din cinci (18%) persoane si-ar sacrifica fara probleme confidentialitatea si si-ar impartasi datele personale in schimbul a ceva gratuit.Partajarea pe retelele de socializare poate fi, de asemenea, o spirala descendenta, multi oameni fiind neatenti cu informatiile lor personale online in incercarea de a obtine castiguri pe termen scurt si "like-uri" sociale - cu consecinte pe termen lung, uneori dezastruoase.Desi acest lucru poate parea un exemplu extrem, devine tot mai des intalnit ca angajatorii si potentialii angajatori sa verifice pe LinkedIn, Instagram, Facebook si Twitter daca personalul si candidatii au o reputatie buna, iar angajatii nu fac o imagine proasta companiei.Conceptul de confidentialitate in mediul online poate fi complex, dar de la consecinte financiare pana la cele emotionale, utilizarea gresita a datelor online poate avea efecte resimtite timp de mai multi ani.In ciuda atentiei acordate acestui subiect in mass-media, bresele de confidentialitate online sunt foarte reale. Cercetarile Kaspersky au aratat ca peste un sfert (26%) dintre respondenti si-au vazut datele personale accesate de cineva fara acordul lor - procentul ridicandu-se la aproape o treime (31%) printre tinerii cu varste intre 16 si 24 de ani.Pentru 24% dintre acesti oameni, datele lor private sau secrete au fost furate si folosite. Aproape jumatate (46%) dintre ei au avut datele personale accesate din conturile online fara permisiunea lor.David Jacoby, Kaspersky Head of Security Research - North Europe, spune ca nu trebuie sa ne pierdem inca orice speranta in ceea ce priveste viata privata.Prin adoptarea unei abordari holistice privind securizarea sistemelor personale, oamenii pot ramane protejati:"Ne concentram pe imunitatea cibernetica, scopul nostru fiind sa protejam toate mediile impotriva atacurilor cibernetice. Cheia este preventia, iar prin educatie si sfaturi simple si usor de inteles, ne propunem sa facem viata online mai sigura pentru toata lumea"."Confidentialitatea si siguranta in mediul online sunt concepte subiective, cu totii avand 'niveluri' diferite de securitate, dar cel mai important este sa ne asumam responsabilitatea propriei noastre identitati online. In ciuda temerilor noastre si a realitatilor asociate cu folosirea necorespunzatoare a datelor online, confidentialitatea datelor este si ar trebui sa fie realizabila pentru toata lumea. Secretele pot ramane in siguranta, iar pierderile de date nu ar trebui sa fie ceva la care ne asteptam sa se intample, ci o exceptie atunci cand tranzactionam online. Cateva masuri adecvate de 'igiena' digitala, alaturi de constientizarea importantei vietii private online si a modalitatilor de protectie, pot preintampina compromiterea datelor", spune Jacoby.Pentru a va pastra lumea online privata si pentru a nu fi victimele utilizarii necorespunzatoare a datelor personale, Kaspersky recomanda cativa pasi simpli: