Kaspersky: Infractorii cibernetici trimit spam cu oferte pentru masti medicale si informatii despre coronavirus

Potrivit datelor centralizate pana in prezent, au fost depistate 32 de fisiere unice daunatoare raspandite sub pretextul unor documente legate de coronavirus."Pana in prezent, Kaspersky a depistat 32 de fisiere unice. Momentan, numarul de utilizatori infectati nu este suficient de mare pentru a cunoaste in detaliu metodele de distributie pentru aceste fisiere. Analizand insa cazurile anterioare, putem presupune ca utilizatorii le primesc de pe site-urile pregatite de atacatori pe subiectul coronavirusului si prin e-mail-uri", sustine Anton Ivanov, analist malware la Kaspersky.Potrivit companiei, e-mail-urile spam includ informatii despre mastile medicale care pretind ca protejeaza de diverse virusuri transmisibile prin aer, in special de coronavirus, "99,99% din timp".Astfel, dupa ce un utilizator acceseaza link-ul primit pe e-mail, este redirectionat catre o pagina cu oferte pentru masti de protectie si este indemnat sa lase detaliile cardului pentru a efectua o achizitie."Intrucat site-ul care gazduieste adresa URL nu are niciun fel de legatura cu produsul caruia i se face reclama, exista o mare probabilitate ca utilizatorul sa nu primeasca niciun produs si sa piarda bani, sau - in unele cazuri - sa primeasca un produs care se dovedeste a nu avea calitatile promise. Anterior, tehnologiile Kaspersky au detectat fisiere nocive deghizate in documente legate de coronavirusul recent descoperit - un virus care se afla in topul titlurilor media din cauza pericolului sau. Fisierele daunatoare descoperite erau mascate sub forma de pdf, mp4 si docx despre coronavirus", explica specialistii.Acestia au adaugat ca numele fisierelor lasa sa se inteleaga faptul ca ar contine instructiuni video despre cum va puteti proteja impotriva virusului, actualizari despre acest pericol si chiar proceduri de detectare a virusului, ca exemplu fiind date 2019 Novel Coronavirus.lnk, 5 INFOGRAFIA CORONAVIRUS.lnk, Affiche proce_dure de De_tection Coronavirus (3).pdf.lnk, si How to prevent Coronavirus (1).mp4.lnk.Fisierele in cauza contineau o serie troieni sau "viermi" care pot sa distruga, sa blocheze, sa modifice sau sa copieze date, precum si sa interfereze cu functionarea computerelor sau a retelelor de calculatoare.Kaspersky este o companie de securitate IT care ofera solutii de securitate in domeniu. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejati de tehnologiile Kaspersky, precum si 270.000 de companii.