Kaspersky Lab: Cum sa detectezi camerele ascunse, in timpul calatoriilor

Nu va lasati niciodata lucrurile, inclusiv dispozitivele, nesupravegheate. Luati-va toate echipamentele cand iesiti din camera ta de hotel.

Asigurati-va ca aveti dispozitivele protejate cu parola, iar informatiile stocate pe ele sunt criptate. Dispozitivele cu cele mai recente versiuni de Android si dispozitivele iOS securizate cu un cod de acces sunt criptate in mod implicit. Faceti click aici pentru a afla cum sa activati criptarea full disk - BitLocker, pentru Windows. Si aici pentru a afla cum sa activati acelasi lucru - FileVault - pentru macOS.

Evitati riscurile retelelor Wi-Fi nesecurizate, prin utilizarea unui mouse cu fir si a tastaturii integrate de pe laptop.

Aflati cum sa detectati o oglinda bidirectionala. Chiar daca se intampla rar in viata reala, astfel de oglinzi pot exista. Asezati degetul pe suprafata oglinzii si, daca exista un spatiu intre deget si reflectia sa, este o oglinda normala. Daca nu exista niciun spatiu, oglinda ar putea fi una dubla.

Dispozitivele de supraveghere pot fi folosite pentru a spiona oameni de afaceri care calatoresc, politicieni, activisti sau jurnalisti.Pentru a ajuta toti calatorii sa ramana in siguranta in timp ce se afla departe de casa, cercetatorii Kaspersky Lab au creat o lista de recomandari de securitate pentru dispozitive si informatii digitale - folosind tehnici simple si un kit de baza, usor accesibil.In luna aprilie, o familie a descoperit ca activitatile sale au fost transmise live prin intermediul unei camere ascunse in sistemul de alarma anti-incendiu, din camera de zi a unei case inchiriate in Irlanda - doar unul dintr-o serie de exemple recente.Urmarirea pare a fi un risc tot mai mare cu care se confrunta cei care calatoresc.Printre alte amenintari se numara cele care vizeaza dispozitivele digitale precum laptopuri si telefoane si informatiile stocate pe ele. Cercetatorii Kaspersky Lab si-au folosit experienta pentru a impartasi o lista a riscurilor legate de securitatea calatoriilor si pentru a arata modul in care utilizatorii le pot aborda in moduri practice si simple.De exemplu, pentru a va asigura ca nu exista camere sau microfoane ascunse in camera de hotel sau in apartamentul inchiriat, cercetatorii va recomanda sa calatoriti cu un mic instrument (usor accesibil online ) care include un scaner de frecvente radio, precum si diode emitatoare de lumina si o sticla rosie.Acest instrument va va permite sa gasiti orice surse care emit unde electromagnetice (cele mai multe microfoane wireless si camere video fac acest lucru) si sa cautati camere ascunse. Lentilele camerei video reflecta mult mai bine lumina decat alte suprafete, deci daca indreptati lumina din diode catre ceea ce pare a fi o camera de luat vederi si aruncati o privire spre ea prin sticla rosie, veti vedea un punct rosu stralucitor.De asemenea, puteti utiliza telefonul mobil pentru a detecta camerele care utilizeaza iluminarea cu infrarosu, deoarece camerele din telefoanele mobile pot detecta emisii cu infrarosu. Retineti, insa, ca filtrul infrarosu din unele telefoane, cum ar fi iPhone-urile, este prea puternic pentru acest truc.Pentru a nu fi inregistrati de microfoane cu fir, ascunse, trebuie sa creati un zgomot de fundal perturbator. Apa de la robinet care curge sau alte sunete care pot fi produse cu usurinta utilizand servicii precum Noisli strica aproape orice inregistrare."Ca cercetatori in domeniul securitatii, calatorim mult si suntem mereu constienti de potentiale amenintari la adresa securitatii", explica Marco Preuss, security researcher la Kaspersky Lab. "Articolele despre spionarea turistilor care inchiriaza un apartament dovedesc ca urmarirea nu este doar ceva ce vezi in filme, ci se intampla in viata reala. Pentru a fi in siguranta nu este nevoie de tehnologie hi-tech sau de actiuni costisitoare - un set de baza si bunul simt va ajuta foarte mult sa va pastrati echipamentele digitale si informatiile in siguranta si sa va puteti bucura de vacanta."Alte sfaturi impartasite de cercetatori:Incepeti sa utilizati un serviciu VPN, pentru a cripta tot timpul traficul trimis si primit sau numai in situatiile in care securitatea este deosebit de importanta. De exemplu, atunci cand trebuie sa va conectati la o retea Wi-Fi nesigura atunci cand va aflati intr-un hotel sau apartament inchiriat.Mai multe recomandari pentru a ramane in siguranta in timp ce calatoriti pot fi gasite pe Kaspersky Daily