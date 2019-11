Kaspersky si Salvati Copiii, program de educare a parintilor si profesorilor despre riscurile din online

"Un recent studiu Kaspersky, derulat la nivel global, arata ca 81% dintre parinti spun ca este o responsabilitate comuna a parintilor si a scolii sa-i invete pe copii despre siguranta online si consideram ca sunt multe lucruri de facut in acest domeniu. In acelasi timp, multor parinti le este greu sa abordeze acest subiect, pentru ca nu au experienta necesara de a pune problema, astfel incat mesajul lor sa ajunga la copii. Prin intermediul colaborarii cu Ora de Net, dorim sa venim in sprijinul cat mai multor parinti si profesori, astfel incat copiii sa se poata bucura in siguranta de mediul digital", a declarat Bogdan Pismicenco, director de vanzari la Kaspersky pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova.La randul sau, Teodora Stoica, manager de proiect "Salvati Copiii" Romania, a subliniat ca tehnologia este prezenta in viata copiilor de la varste din ce in ce mai mici si, cu toate ca ea aduce o multitudine de beneficii, poate prezenta si o serie de riscuri."De aceea, pentru a ne asigura ca spatiul online in care copiii exploreaza si isi dezvolta abilitatile este unul sigur, consideram esential ca parintii si cadrele didactice sa colaboreze pentru a ghida si educa copiii. Prin programul Ora de Net, Salvati Copiii ofera o serie de resurse concepute pentru fiecare etapa de dezvoltare a copiilor, cu ajutorul carora se pot aborda cele mai importante subiecte legate de folosirea utila si sigura a Internetului", a spus Stoica.Colaborarea dintre Kaspersky si "Salvati Copiii" Romania, prin intermediul programului "Ora de Net", are in vedere pregatirea unui numar total de 500 de profesori si parinti din 15 scoli bucurestene, prin discutii despre mediul digital in cadrul unor intalniri cu parintii si la clasa.Discutiile in clasa vor avea ca suport cartea "Kasper, Sky si ursul cel verde", care a fost lansata de companie in Romania la inceputul acestei veri. Cartea este scrisa de o cunoscuta autoare olandeza de carti pentru copii si tineri, Marlies Slegers, si isi propune sa le fie un ghid prietenos celor mici, in mediul digital.Autoarea spune povestea baietelului Kasper si a lui Sky, colega si prietena lui. Kasper primeste in dar de la bunicul lui, fost marinar, un urs de plus verde, pe nume Midori Kuma, care este mai mult decat o jucarie. Acesta poate sa vorbeasca, iar atunci cand Kasper este pe cale sa faca un lucru periculos (de exemplu, sa isi dea parola din contul unui joc online catre alt coleg) ursul se inroseste si il impiedica.O cercetare recenta realizata de Kaspersky arata ca, atunci cand au conversatii cu copiii lor despre folosirea Internetului, in cazul a 60% dintre parinti este cel mai greu sa explice amenintarile intr-un mod in care copiii sa poata intelege si la care sa reactioneze, iar 51% dintre acestia au dificultati in a-i face pe copii sa ia in serios amenintarile.De asemenea, 60% dintre parinti nu stiu cum sa ii convinga pe copii sa nu urmeze si/sau sa le acorde parintilor suficienta incredere incat sa nu se lase influentati de alti copii.Studiul Kaspersky a fost derulat la nivel international in randul parintilor cu copii intre 7 si 12 ani, pentru a explora tendintele, practicile si provocarile intalnite in incercarea de a-i tine pe copii in siguranta in mediul online. Acoperind aproape 20 de tari din toate regiunile lumii, compania a chestionat aproape 9.000 de parinti si a studiat modul in care dispozitivele conectate la Internet sunt folosite acasa, care sunt cele mai mari temeri ale parintilor, in acest domeniu, si cum le fac fata acestia.Pentru a ajuta familiile sa protejeze copiii de diverse amenintari pe Internet, Kaspersky recomanda, pe langa activarea functionalitatii de control parental din produsele de securitate informatica, atat discutii cu copilul despre timpul pe care il poate petrece pe retelele de socializare cat si incercarea de a nu limita cercul social al copilului. De asemenea, parintii trebuie sa-i transmita acestuia sa aiba grija atunci cand isi alege prietenii si cunostintele.Kaspersky, companie globala de securitate cibernetica fondata in anul 1997, are in portofoliu peste 400 de milioane de utilizatori individuali si 270.000 de companii - client."Salvati Copiii" este o organizatie neguvernamentala, asociatie de utilitate publica, non-profit, democratica, neafiliata politic sau religios, care militeaza activ pentru protectia drepturilor copilului in Romania, din 1990, in acord cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si cu legislatia Romaniei.Incepand cu anul 2008, organizatia este coordonatorul national al programului "Ora de Net" (Safer Internet), sprijinit de Comisia Europeana, prin programul Connecting Europe Facility, ce are ca obiectiv comun promovarea utilizarii in siguranta a Internetului de catre copii.