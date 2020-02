Kaspersky: Troienii pentru mobil pun in pericol datele private

Acordati atentie aplicatiilor instalate pe dispozitivul vostru si evitati descarcarea lor din surse necunoscute

Mentineti intotdeauna dispozitivul actualizat

Scanati regulat sistemul pentru a identifica posibile infectii

Instalati o solutie de securitate fiabila, precum Kaspersky Security Cloud, pentru a va proteja informatiile personale.

Primul tip de amenintare a inregistrat o crestere de doua cifre in ceea ce priveste numarul de pachete de instalare detectate, in timp ce al doilea a vizat utilizatorii de telefonie mobila cel putin de doua ori mai mult decat in 2018.Acestea sunt printre principalele constatari ale raportului anual "Mobile Malware Evolution".Pe fondul ingrijorarilor tot mai mari cu privire la confidentialitatea digitala din ultimii ani - care au dus si la o sporire a reglementarilor - avem de multe ori tendinta de a uita aspectele mobile ale problemei.Cu toate acestea, utilizatorii din ziua de azi sunt mereu in contact, online, fie ca este vorba de aplicatii de e-mail mobile, retele sociale sau diversi mesageri.Dispozitivele mobile s-au transformat in containere transportabile de date cu caracter personal.Nu este de mirare, astfel, ca vanatorii rau intentionati de informatii private incearca sa exploateze acest lucru. Asa cum au demonstrat statisticile Kaspersky, doua dintre cele mai evoluate amenintari mobile din 2019 au o mare legatura cu amenintarile legate de confidentialitate - mai precis, adware-ul mobil si stalkerware.Primul colecteaza informatii private pentru a arata utilizatorilor reclame publicitare targetate. In afara de bannerele de obicei enervante, exista o alta dimensiune a acestui tip de atac: datele personale ale victimei pot ajunge pe terte servere fara consimtamantul sau cunostinta acesteia. in ultimul an, 21% dintre toate amenintarile mobile observate de Kaspersky au fost legate de Adware.Celalalt consta in aplicatii comerciale de spionaj care, instalate de obicei pe dispozitive fara cunostinta sau consimtamantul utilizatorilor; raman ascunse, ruland in fundal.Aceste aplicatii au acces la cantitati semnificative de date cu caracter personal, cum ar fi locatia dispozitivului, istoricul browserului, mesaje text, chat-uri de social media, fotografii si multe altele.Nu numai ca acestea impartasesc informatii personale unor necunoscuti, dar exista si posibilitatea ca un hacker sa obtina acces la serverele stalkerware si sa colecteze toate aceste informatii in scopuri proprii.Stalkerware prezinta un interes din ce in ce mai mare pentru utilizatorii rau intentionati. Ultimele statistici Kaspersky, calculate utilizand criteriile de detectare a stalkerware-urilor, sugerate de Coalitia impotriva Stalkerware, arata ca atacurile asupra datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de dispozitive mobile au crescut de la 40.386 de utilizatori unici atacati in 2018 la 67.500 in 2019.Mai mult, a existat o crestere dubla a numarului de atacuri din a doua jumatate a anului, comparativ cu prima jumatate a anului. De exemplu, au fost atacati 4483 de utilizatori in ianuarie 2019; in septembrie 2019, acest numar a crescut la 9546, iar, in decembrie 2019, cifrele au dezvaluit 11052 utilizatori atacati."In 2019, atacurile stalkerware, care au scopul de a urmari victima si de a strange informatii private despre aceasta, au devenit mult mai frecvente. Ceea ce este si mai important, dezvoltarea tehnica a acestui tip de atac tine pasul cu vremea. Avand in vedere acest lucru, am dori sa reamintim faptul ca toti utilizatorii sunt indreptatiti sa se bucure de confidentialitatea digitala.Asadar, exista modalitati de a pastra securitatea si datele personale. Dar pentru a face acest lucru, este foarte important sa tratati cu atentie aceasta problema ", comenteaza Victor Chebyshev, security expert la Kaspersky.Pentru a reduce riscul infectarii si a ramane protejati, expertii Kaspersky recomanda: