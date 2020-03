Ladies in Cyber Security, o zi dedicata femeilor care activeaza in domeniul securitatii cibernetice

La eveniment vor fi prezenti atat speakeri locali, din partea unor companii de renume, cat si experte in securitate cibernetica din tari precum Republica Macedonia de Nord sau Olanda. Conferinta se desfasoara la Impact Hub, in Bucuresti, incepand cu ora 09:30.Evenimentul este organizat pentru al doilea an consecutiv si timp de o zi reuneste 150 de specialisti in IT si information security (infosec), unul dintre cele mai interesante domenii de activitate din zilele noastre.Conform raportului 2019 (ISC) 2 Women in Cybersecurity , femeile care lucreaza in cybersecurity reprezinta, in acest moment, aproximativ un sfert (24%) din forta totala de munca.Dat fiind lipsa acuta de specialisti in domeniu, traiectoria profesionala a femeilor in aceasta sfera a fost un subiect central anul precedent si va continua sa fie o prioritate pentru profesionistii din industrie si in 2020.Participantii la conferinta vor avea ocazia sa o cunoasca pe Ljubica Pendaroska, Consilier al Ministerului de Externe din Republica Macedonia de Nord, care de-a lungul carierei sale a avut misiunea de a apara drepturile si libertatile omului.Aceasta va sustine o prezentare despre ce inseamna un ecosistem responsabil si sanatos de gestionare a datelor cu caracter personal, concentrandu-se pe riscuri si impactul pe care il au aceste date asupra vietii noastre.Liderii infosec recunosc si sustin importanta diversitatii si potentialul extraordinar al femeilor in cybersecurity, de la roluri executive si pana la cele de conducere. Printre invitatele de marca ale conferintei va fi si Gratiela Magdalinoiu, presedinte ISACA Romania. Ea va vorbi despre actiuni si oportunitati prin care e incurajat si sustinut accesul femeilor in roluri tehnice.Cu cat digitalizarea ocupa mai mult loc, atat in viata personala, cat si in cea profesionala, cu atat dispozitivele pe care le folosim in acest proces trebuie sa fie cat mai bine protejate de potentialii atacatori.Aici intervin specialistii in securitatea informatiilor, de care e nevoie tot mai mare de la un an la altul. Insa, in ciuda numarului mare de oportunitati din industrie, rolurile infosec raman adesea neocupate, pe masura ce criza fortei de munca se adanceste si in acest domeniu.Evenimentul este organizat de Asociatia "Centrul de Cercetare in Securitate Informatica din Romania" - CCSIR, impreuna cu Orange Romania, in calitate de partener principal, si Atos.Mai multe detalii despre speakeri si subiectele abordate sunt disponibile pe site-ul oficial al conferintei Ladies in Cyber Security este singura conferinta din Romania dedicata exclusiv femeilor care activeaza local in domeniul securitatii cibernetice. Prima editie a evenimentului a avut loc in 2019.Ladies in Cyber Security este o initiativa DefCamp, cea mai mare conferinta de securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est.