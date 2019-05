O treime dintre utilizatorii de Internet nu stiu cum isi pot proteja viata privata in online

Conform analizei, aproape 17% dintre respondenti au vazut informatii private despre ei insisi sau despre membrii familiei, care nu ar fi trebuit sa ajunga in domeniul public. Aceasta cifra se ridica la aproape un sfert (22,3%) in randul persoanelor care au copii cu varste de pana in 18 ani."Eforturile inutile de a deveni mai putin vizibili pe Internet conduc la o stare denumita 'extenuare cauzata de datele private'. Aceasta extenuare este legata de existenta unei presiuni constante, cu senzatia permanenta ca exista terti care profita de informatiile tale personale, orice rezistenta fiind inutila", se mentioneaza in concluziile raportului.In plus, aproape o treime (32,3%) dintre respondenti nu stiu cum isi pot proteja complet viata privata online, iar 13% si-au pierdut interesul pentru modul in care isi pot imbunatati protectia datelor personale.De asemenea, o cincime (19%) dintre participantii la studiu nu fac eforturi suplimentare, cum ar fi stergerea periodica a istoricului de navigare sau utilizarea de accesorii speciale pentru a bloca functiile de urmarire online, pentru a-si asigura confidentialitatea in timp ce navigheaza pe Internet de pe dispozitivele lor.Kaspersky Lab este o companie globala din domeniul securitatii cibernetice, prezenta pe piata de peste 21 de ani. Compania protejeaza peste 400 de milioane de utilizatori individuali, precum si 270.000 de companii client.