Rangu(ASF): Daunele cibernetice au depasit daunele provocate de schimbarile climatice

"Daunele cibernetice au depasit daunele provocate de schimbarile climatice, cutremure, furtuni. Cu toate acestea, nu exista asigurari cibernetice decat foarte putine, rare si complicat de cumparat. E o tendinta foarte noua care trebuie adaptata de piata de asigurari instant si push. Primesti un mesaj cand pleci din tara daca vrei sa fii asigurat ca ai iesit din tara. Asigurarile sunt un sector neomogen, cu multe variabile, multe produse si riscuri, dificil de inteles in special in domeniul digitalizarii. E foarte importanta colaborarea si cooperarea intre autoritati intre diferite tari sau din aceeasi tara. E nevoie ca autoritatile financiare, Consiliul Concurentei, celelalte autoritati de pe piata sa lucreze strans pentru a proteja consumatorii si interesele lor", a subliniat Rangu.Reprezentantul ASF a punctat, totodata, ca sistemul de reglementare pe piata asigurarilor din Romania este gandit plecand de la hartie, iar din acest motiv trebuie sa elimini barierele legislative pentru a permite lucrul in online."Digitalizarea influenteaza dinamica si apar noi canale de distributie, iar Revolut este un exemplu in acest sens. Legat de provocari, aceste noi entitati nu au experienta in serviciile financiare reglementate. Unele dintre ele incearca sa si evite reglementarile... Constientizarea si cultura riscului difera semnificativ intre entitati si fata de cele traditionale. La entitatile traditionale lipsesc cunostintele tehnice din domeniul IT, iar din acest motiv unele se dezvolta, altele nu. Fintech-urile coordonate de autoritati, cum este cel din ASF sau cel din BNR, au rolul de a sustine, pana la urma, aceste dezvoltari in entitatile traditionale pentru a le ajuta sa asigure o concurenta corecta pe piata. Sistemul de reglementare este gandit plecand de la hartie, nu online, si din acest motiv trebuie sa elimini barierele legislative pentru a putea sa permiti lucrul online. Practic, se creeaza un ecosistem nou, de concurenta care se modifica, si inlocuit de fragmentare si segmentare, cu acces la surse mari de date si de algoritmi de autorizatie", a afirmat Rangu.Consiliul Concurentei a organizat, luni, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), conferinta cu tema "Mediul concurential si competitivitatea in sectoare cheie ale economiei romanesti'.