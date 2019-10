Raport: Femeile sunt mai putin reprezentate in securitatea cibernetica, in aproape jumatate dintre companiile mari

Cu toate acestea, doar 37% dintre aceste organizatii au pus in aplicare sau au luat in calcul programe care sa aduca mai multe femei in securitatea cibernetica, arata un studiu realizat de 451 Research in randul liderilor din domeniul securitatii.O forta de munca diversa aduce noi talente intr-o organizatie, precum si rezultate mai bune de business. De exemplu, cele mai diverse intreprinderi la nivel mondial obtin venituri mai mari cu 19 puncte procentuale din inovatie.Acest lucru face ideea de egalitate de gen nu doar o problema de etica, ci si un factor important pentru eficienta afacerii. Pentru a ajuta femeile sa aiba succes in afaceri si sa progreseze in cariera, exista initiative in diferite domenii, cum ar fi tehnologiile sau antreprenoriatul.In ciuda unor initiative in domeniul diversitatii, femeile constituie 39% din forta de munca si ocupa doar 25% dintre posturile de conducere din lume, in general. Securitatea cibernetica, precum si IT-ul in general, sunt considerate, de multe ori, un domeniu dominat de barbati.Aceasta perceptie ar putea fi o bariera care impiedica femeile sa intre in industrie. Potrivit raportului 451 Research, "Securitatea cibernetica, vazuta prin ochii unui CISO (Chief Information Security Officer). Perspective asupra unui rol" , comandat de Kaspersky, 45% dintre cei care ocupa pozitia de CISO au confirmat ca femeile sunt subreprezentate in departamentul lor.Cu toate acestea, doar 37% dintre aceste organizatii au implementat sau urmeaza sa implementeze vreo procedura formala care vizeaza atragerea mai multor femei in departamentul lor de securitate IT. Cea mai populara abordare pentru a atrage femeile este formarea celor care au experienta in domeniul IT (80%).Aproape jumatate dintre acesti respondenti spun ca ofera in prezent sau urmeaza sa ofere programe de internship destinate studentelor (42%) sau sunt pregatiti sa ofere training candidatilor cu calificari mai mici sau fara calificare (40%). Doar 22% angajeaza candidati din alte departamente ale organizatiilor lor.Restul (63%) au spus ca ei cauta doar specialisti calificati, fara a tine cont de gen. De asemenea, cercetarea a aratat ca barbatii depasesc numarul de femei printre liderii din securitatea IT. Doar o cincime (23%) dintre respondenti, care au raspuns la intrebarea despre gen, au declarat ca sunt femei. Cu toate acestea, se pare ca numarul femeilor care ocupa un rol de conducere in securitate este in crestere: 20% dintre respondentii de sex feminin au ajuns in pozitia de lider in domeniul securitatii IT in ultimii doi ani, ceea ce este de doua ori mai mult decat barbatii (10%) ajunsi in acest rol."Concluziile acestui studiu arata ca situatia din industrie se schimba, dar este departe de ideal si inca ne lipseste reprezentarea corespunzatoare a femeilor", spune Evgeniya Naumova, Managing Director Europe interimar, Kaspersky."Nu este doar o chestiune de a gasi raportul perfect dintre barbati si femei. In interviurile aprofundate cu cei care detin pozitia de CISO, multi dintre ei spun ca nu exista suficienti candidati de sex feminin. Asadar, pentru a solutiona decalajul de gen in securitatea cibernetica, ar trebui sa incurajam femeile sa aleaga aceasta cariera."Compania Kaspersky si-a luat angajamentul sa incurajeze femeile sa intre in industria securitatii cibernetice si sa abordeze prejudecatile de gen. Compania a creat o comunitate online, Women in Cybersecurity, menita sa sprijine evolutia in cariera a femeilor care intra in aceasta industrie si a celor care lucreaza deja in domeniu. Kaspersky este partener Girls in Tech, sprijinind AMPLIFY, o competitie de finantare pentru femeile care fondeaza un start-up. Compania organizeaza periodic evenimente CyberStarts in SUA si Europa, adresate urmatoarei generatii de profesionisti in domeniul securitatii cibernetice. Unul dintre subiectele cheie ale evenimentului se refera la masurile pentru a reduce decalajul de gen din domeniul securitatii cibernetice.