Romania este pe locul 8 in topul tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati de ransomware-ul mobil

Instalati doar aplicatii din magazinele oficiale de aplicatii, cum ar fi Google Play, pe dispozitive Android sau App Store, pe iOS.

Blocati din setarile telefonului instalarea programelor din surse necunoscute.

Nu treceti peste restrictiile dispozitivului, deoarece acest lucru le-ar putea oferi infractorilor cibernetici capacitati nelimitate pentru a-si derula atacurile.

Instalati actualizarile de sistem si ale aplicatiilor, de indata ce sunt disponibile - acestea remediaza vulnerabilitatile si mentin dispozitivele protejate. Retineti ca actualizarile sistemelor de operare mobile nu ar trebui sa fie descarcate niciodata din surse externe (cu exceptia cazului in care participati la teste beta oficiale) . Actualizarile aplicatiilor pot fi instalate numai prin intermediul magazinelor oficiale de aplicatii.

Utilizati solutii de securitate fiabile, pentru o protectie completa impotriva unei game largi de amenintari.

In 2018 au existat 116,5 milioane de atacuri, comparativ cu 66,4 milioane, in 2017, cu o crestere semnificativa a numarului de utilizatori unici afectati.In ciuda faptului ca sunt atacate mai multe dispozitive, numarul de fisiere malware a scazut, determinand cercetatorii sa concluzioneze ca au crescut impactul si precizia malware-ului mobil.De asemenea, conform raportului Kaspersky Lab privind evolutia malware-ului mobil in anul 2018, Romania se afla pe locul al optulea in topul tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati cu ransomware pentru dispozitive mobile.Pe masura ce lumea devine mai mobila, rolul smartphone-urilor in afaceri si viata de zi cu zi creste rapid. In replica, infractorii cibernetici acorda mai multa atentie modului in care distribuie programele malware si vectorilor de atac utilizati.Canalele prin care malware-ul este livrat utilizatorilor pentru a le infecta dispozitivele reprezinta o parte importanta a succesului unei campanii malware, profitand de acei utilizatori care nu au instalata nicio solutie de securitate pe telefoane.Succesul strategiilor de distributie este confirmat nu doar de cresterea numarului de atacuri, ci si de numarul de utilizatori unici care s-au confruntat cu programe malware. In 2018, aceasta cifra a crescut cu 774.000 fata de anul precedent, ajungand la 9.895.774 utilizatori afectati.Dintre amenintarile intalnite, cea mai semnificativa crestere a fost cea a troienilor-droppers, a caror cota aproape s-a dublat, de la 8,63%, la 17,21%. Acest malware este proiectat pentru a ocoli protectia sistemului si a livra diferite alte tipuri de malware, de la troieni bancari, pana la ransomware.Topul tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati cu programe ransomware pentru dispozitive mobile este condus de SUA (1,42%) . Romania este prezenta in acest top, pe locul al optulea, cu un procent de 0,27."In 2018, utilizatorii de dispozitive mobile s-au confruntat cu ceea ce ar fi putut fi cel mai violent atac cibernetic vazut vreodata", spune Viсtor Chebyshev, security expert la Kaspersky Lab. "Pe parcursul anului, am observat atat tehnici noi de infectare a dispozitivelor mobile, cum ar fi deturnarea DNS, cat si o concentrare accentuata pe scheme de distributie imbunatatite, cum ar fi spam-ul prin SMS. Aceasta tendinta demonstreaza nevoia tot mai mare de a instala solutii de securitate mobile pe smartphone-uri, pentru a proteja utilizatorii de incercarile de infectare a dispozitivelor, indiferent de sursa lor."Alte descoperiri incluse in raportul privind evolutia malware-ului mobil in anul 2018 includ:In 2018, produsele Kaspersky Lab au protejat 80.638 de utilizatori din 150 de tari impotriva programelor ransomware pentru dispozitive mobile, fiind detectate 60.176 de esantioane de troieni ransomware pentru mobil.In 2018, a fost observata o crestere de cinci ori a numarului de atacuri care utilizeaza minere de criptomonede.In 2018, au fost detectate 151.359 pachete de instalare pentru troieni mobili, ceea ce reprezinta o crestere de 1,6 ori fata de anul precedent.Pentru a va proteja dispozitivele, expertii Kaspersky Lab recomanda urmatoarele:Pentru mai multe informatii despre amenintarile la adresa dispozitivelor mobile, va rugam cititi articolul de pe Securelist.com