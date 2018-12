Safetech Innovations a reprezentat Romania la Cyber Coalition 2018, cel mai important exercitiu NATO de securitate cibernetica

Evenimentul are ca scop de a testa capacitatea NATO de a-si proteja retelele impotriva atacurilor tot mai complexe din spatiul cibernetic.Romania a participat cu o echipa de peste 70 de persoane formata din reprezentanti al institutiilor publice de aparare, dar si de parteneri privati cu expertiza in domeniul securitatii cibernetice de la Safetech Innovations, Avira, Bitdefender, Deloitte, Oracle, Provision si SecureWorks."Suntem foarte mandri ca am avut experti din partea Safetech Innovations care au participat la acest eveniment de referinta in domeniul securitatii cibernetice, reprezentand Romania impreuna cu principalii jucatori globali, cum ar fi Oracle sau Bitdefender.Echipa noastra se confrunta zilnic cu incidente de securitate si monitorizeaza infrastructuri si retele informatice complexe, pentru a raspunde rapid in cazul aparitiei unui incident sau a unei brese de securitate si consideram ca participarea la acest exercitiu a ajutat echipa noastra sa-si extinda competentele si abilitatile", a declaratExercitiul a fost de tip distribuit, iar fiecare stat s-a alaturat prin conectarea in mod securizat la reteaua cibernetica pusa la dipozitie de Ministerul Apararii din Estonia si configurata pentru acest exercitiu de Centrul CyberInt al Serviciului Roman de Informatii.Scopul exercitiului a fost acela de a pregati participantii prin intermediul formarii bazate pe scenarii realiste pentru a: consolida coordonarea si cooperarea dintre NATO si tarile participante, a consolida capacitatea de a proteja spatiul cibernetic al Aliantei si de a desfasura operatiuni militare in domeniul cibernetic si de a testa procedurile NATO si nationale privind schimbul de informatii, constientizarea situatiei in spatiul cibernetic si luarea deciziilor.Infiintata in 2011, Safetech Innovations este in prezent singura companie dedicata de securitate informatica de pe piata romaneasca, specializata in domeniul securitatii si implementarii solutiilor de securitate cibernetica.Serviciile Safetech Innovations includ protectia datelor, identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, raspunsul la incidentele de securitate cibernetica si crearea unei culturi organizationale orientate spre siguranta, precum si implementarea solutiilor si masurilor de securitate cibernetica.Compania ofera o solutie unica in Romania - un "one-stop shop" de securitate informatica, capabila sa asiste organizatiile in cresterea rezilientei cibernetice si rezolvarea oricaror probleme de securitate cibernetica care ar putea aparea.Safetech Innovations este singura companie din Romania acreditata ca partener in NATO Industry Cyber Partnership (NICP) . Compania detine si Codul1GM2 al Organizatiei Comerciale si Guvernamentale NATO (NCAGE), care atesta faptul ca Safetech este capabila sa efectueze activitati in sectorul apararii.Compania are un portofoliu mare de clienti, colaborand cu peste 10 institutii cheie din sectorul financiar, actori internationali dar si companii locale din industria energetica, utilitati, transport si domeniu privat.Safetech opereaza in Romania singurul program Computer Emergency Response Team (CERT), disponibil clientilor din sectoarele public si privat, care ofera monitorizarea continua a amenintarilor la adresa securitatii cibernetice si interventia in caz de incidente de securitate.STI CERT este acreditat la nivel european de Trusted Introducer si ofera sistem de monitorizare 24/7, alertare si managementul incidentelor.