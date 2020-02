Troianul bancar Ginp incurajeaza utilizatorii sa-si dezvaluie datele personale prin intermediul unor SMS-uri false

Descarcati doar aplicatii oficiale, de pe Google Play Store

Fiti atenti la cererile de permisiune ale aplicatiilor - nu ar trebui sa ceara acces la SMS

Instalati o solutie antivirus pe telefon, cum ar fi Kaspersky Antivirus & Security for Android

Aceste mesaje apar ca venind din partea unor furnizori credibili, care isi informeaza utilizatorii cu privire la un incident (blocarea accesului la cont, de exemplu). Pentru a impiedica acest lucru, utilizatorului i se cere sa deschida aplicatia, moment in care troianul se suprapune peste fereastra initiala si ii cere victimei sa introduca datele unui card de credit sau ale unui cont bancar.Astfel, detaliile de plata sunt predate, mai departe, atacatorilor cibernetici."Ginp este simplu, dar eficient - viteza cu care evolueaza si dobandeste noi capabilitati este ingrijoratoare. Desi pana acum acest atac a fost remarcat doar in Spania, pe baza experientei noastre anterioare, el ar putea incepe sa apara si in alte tari; Utilizatorii de Android trebuie sa fie in alerta", spune Alexander Eremin, security expert la Kaspersky.Pentru a reduce riscul de a fi expus la Ginp sau la alti troieni bancari, expertii Kaspersky recomanda: