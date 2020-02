Ziua Internationala a Sigurantei pe Internet: Orice scoala din Romania poate cere acum seminarii gratuite de educatie digitala

Nu crede tot ce vezi pe internet

Cum arata o parola buna?

Atentie la ce distribui in social media

Cum ne aparam impotriva virusilor?

Cum alegem provocarile potrivite?

"Pentru ca exista pericole, cum ar fi cyberbullying-ul, dezinformarea, expunerea la continut potential daunator, dorim sa transmitem elevilor bunele practici prin care pot preveni astfel de situatii", ne-a comunicat Iulian, coordonator instructori Logiscool Romania.Astazi, 11 februarie, are loc Ziua Internationala a Sigurantei pe Internet, o oportunitate de a informa tinerii despre cyber security si beneficiile din spatiul virtual, cat si despre riscurile cu care se pot intalni si cum sa le trateze.In Romania, scoala internationala de programare Logiscool se implica in informarea elevilor intre 7 si 14 ani siScolile se pot inscrie pana pe 24 Februarie aici: logiscool.com/ro/contact Echipa Logiscool, specialisti in educatie si tehnologie, ii va introduce pe elevi in lumea digitala printr-un workshop in care vor prezenta care sunt cele mai actuale "capcane" intalnite in spatiul virtual.De la diversitatea de tipuri de virusi, pana la farse, provocari si alte trenduri care prind din ce in ce mai mult in randul celor tineri, printre subiectele pe care instructorii Logiscool le vor aborda vor fi:Workshop-ul se adreseaza in special elevilor din clasele I-VIII, iar Logiscool il face disponibil in mod gratuit pentru toate scolile care doresc sa-si pregateasca elevii in a identifica bunele practici din mediul online."Vrem ca 'Safe Internet Day' sa devina sloganul fiecarei zile petrecute in spatiul virtual, si astfel, pana pe 24 februarie, scolile interesate se pot inscrie gratuit pe site-ul nostru pentru a face o cerere pentru un astfel de workshop pentru elevii lor", ne transmite Dana Banica, Manager Logiscool Romania.Parintii, profesorii sau chiar elevii pot contacta echipa Logiscool aici si pot solicita dorinta de a instrui o clasa (sau mai multe) din scoala de care apartin.