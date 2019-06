Grindeanu, catre presa chineza: Nu vor fi restrictii pentru companiile straine care vor implementa tehnologia 5G in Romania

"Anul trecut, aproape toti marii operatori au facut in mod public teste 5G si totodata si-au anuntat intentia de a lansa servicii comerciale 5G in 2020. Nu vor exista restrictii pentru intrarea pe piata a altor jucatori... Daca vor participa la licitatia pentru frecventele 5G si vor castiga licente, beneficiile vor fi pentru utilizatorii finali, care vor avea o gama larga si competitiva de optiuni", a subliniat presedintele ANCOM.Potrivit lui Sorin Grindeanu, Romania intentioneaza sa organizeze o singura licitatie pentru atribuirea de frecvente 605 MHz in a doua parte a acestui an iar licentele vor fi acordate castigatorilor pana la data de 15 decembrie. Castigatorii licentelor vor putea sa utilizeze spectrul de frecvente incepand cu prima zi a lui 2020."5G va demara o adevarata revolutie industriala in Romania oferind sansa de a accelera ritmul de reducere a decalajelor care exista in Romania", a mai spus Grindeanu, estimand o crestere a veniturilor cu peste 4,7 miliarde euro, peste 250.000 de noi locuri de munca si cresterea valorii fiscale in industriile smart de la 3,7 miliarde dolari in 2020 pana la noua miliarde dolari in 2026.In cazul precedentei tehnologii, 4G, aproximativ 95% din gospodariile din Romania beneficiau de servicii LTE dupa primii cinci ani de la utilizarea licentelor. "Nu cred ca in cazul 5G, ritmul investitiilor va fi mai lent", sustine Grindeanu.Zilele trecute, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu a declarat si el ca Romania intentioneaza sa demareze licitatia pentru frecventele 5G in trimestrul patru al acestui an, iar procedura de licitatie va fi deschisa tuturor, inclusiv companiilor care utilizeaza echipamente produse de firma chineza Huawei Technologies Co. "Investitiile necesare in aceasta noua tehnologie sunt foarte mari si trebuie sa tinem cont de acest lucru si sa facem licitatia cat mai atractiva posibil", a spus Petrescu.Alexandru Petrescu a mai spus ca Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale lucreaza la unele modificari pentru a diminua impactul "taxei pe lacomie", iar aceste modificari ar putea fi adoptate de Guvern in aproximativ doua saptamani. Ordonanta de urgenta adoptata la finele anului trecut stabilea un pret minim pentru frecventele 5G si o taxa de 3% pe vanzarile companiilor de telecomunicatii.Recent, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in comunicatii, Eduard Lovin, declara si el ca prevederile privind piata telecom din OUG 114 trebuie sa fie abrogate pana la finele acestei luni, urmand ca, ulterior, sa fie adoptata o Hotarare de Guvern care sa stipuleze preturile de plecare pentru licitatia 5G.Retelele de telefonie mobila 5G, care deocamdata sunt intr-un stadiu incipient, promit o viteza de transfer a datelor de 50 pana la 100 de ori mai rapida comparativ cu actualele retele 4G si vor fi o infrastructura vitala pentru o gama larga de industrii, precum automobilele autonome. Insa 5G se anunta a fi o tehnologie scumpa. Pentru a putea respecta ceea ce promite aceasta tehnologie, respectiv viteze mai mari de transfer, automobile autonome si jocuri si video de inalta definitie, retelele 5G vor trebui sa fie mai dense pentru a putea face fata traficului crescut de date.