Un sfert din traficul global de Internet va proveni din retelele mobile, pana in 2022 (raport)

Conform cercetarii care cuprinde cele mai importante tendinte tehnologice pentru anul 2019, in urmatorii trei ani, 60% din populatia globala va utiliza internetul, iar noii utilizatori "vor fi intampinati de un internet complet diferit, in sensul conectarii oamenilor prin intermediul dispozitivelor purtabile, aparatelor de uz casnic si al vehiculelor automatizate".In acest context, peste 28 de miliarde de dispozitive si conexiuni vor fi online, in timp ce mai mult de 50% dintre acestea vor fi de tip "Machine-to-Machine" (M2M).In plus, tot pana in anul 2022, continutul video va reprezenta 82% din totalul traficului IP, zona de "live video' fiind estimata sa creasca de 15 ori fata de anul 2017 si va reprezenta 17% din totalul traficului video pe Internet.De asemenea, traficul VR (Realitate Virtuala) si AR (Realitate Augmentata) va creste de 12 ori, in conditiile in care, in acest an, tendinta este de adoptie sporita a VR in afaceri, de la demo-uri si "test drives" virtuale, la evaluari online de produse si imobiliare.In privinta conectivitatii mobile, raportul Cisco VNI estimeaza o crestere a traficului de date mobile in raport cu alte tipuri de trafic, in 2019. Astfel, 3G si 4G vor continua sa fie cele mai utilizate protocoale, in conditiile in care migrarea la 5G se afla inca in faza incipienta. Pana in 2022, un procentaj de 22% din traficul Internet global va proveni din retelele mobile, de la 12%, in 2017, se noteaza in raport.Expertii Cisco estimeaza, totodata, ca tehnologia blockchain va continua sa se extinda in domenii, precum: managementul lantului de aprovizionare, retelistica, identitate digitala si tranzactii valutare. Raportul de specialitate releva faptul ca, pana la sfarsitul anului 2019, foarte probabil, toti marii furnizorii de servicii cloud vor implementa Blockchain, la nivel comercial.Pe lista tendintelor in tehnologie pentru urmatorii ani, intocmita de Cisco, se regasesc: AI (Artificial Intelligence) si ML (Machine Learning) - care vor deveni ceva "cotidian', extinderea Internetului in moduri pe care nu ni le-am fi putut imagina, marirea latimii de banda odata cu cresterea continutului video, majorarea conectivitatii mobile, utilizarea Blockchain in moduri noi si inovatoare, si, nu in ultimul rand, modul in care companiile trebuie sa-si regandeasca reteaua, pentru furniza experiente premium in randul clientilor.Cisco a organizat, joi, un workshop cu demo-uri interactive despre securitate, sustinut de catre expertii in securitate Ovidiu Neghina si Adrian Aron. Participanti au putut afla, astfel, care sunt riscurile de securitate la care se expun zilnic si cum se pot proteja impotriva unui atac cibernetic.