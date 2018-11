Strategia nationala pentru 5G, lansata in dezbatere publica: Sansa istorica de a folosi digitalul pentru modernizarea Romaniei

"Cred ca astazi este un moment in care sarbatorim normalitatea. Am reusit sa lansam in dezbatere publica Strategia Nationala pentru 5G si suntem intr-un club select al tarilor care se gandesc sa implementeze aceasta strategie. Cred ca avem acum o sansa istorica de a folosi digitalul pentru modernizarea Romaniei. Astfel, Strategia pentru 5G, dar si cele care vor urma - cea de Smart City si Strategia nationala pentru Inteligenta Artificiala - vor fi pietrele de temelie pentru aceasta transformare digitala. Cred ca daca ceva este de spus despre aceasta strategie este ca aceasta se intampla impreuna. Tarile care au o Strategie pentru 5G sunt tari in crestere economica si, cu siguranta, vom vedea implementate pentru prima data de retele 5G in zone in care cresterea economica este infloritoare", a spus Catrina.Reprezentanta MCSI a adaugat ca prevederile finale din Strategia nationala pentru 5G trebuie sa fie operationalizate cat mai repede de Romania."Strategia nationala este in consultare pentru o perioada de timp legala. Va invit sa o consultati cu atentie si sa ne transmiteti propunerile dumneavoastra, astfel incat dupa cele 30 de zile sa avem un material mai bun si mai potrivit pentru Romania care sa inceapa sa fie operationalizat cat mai repede. Am convingerea ca acest lucru se va intampla cat mai repede in cursul anului viitor", a subliniat secretarul de stat din MCSI.Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat, miercuri, in consultare publica Strategia nationala pentru implementarea tehnologiilor 5G in Romania, iar conform calendarului de actiuni, pana la data de 15 decembrie 2019, se va finaliza licitatia pentru acordarea drepturilor de utilizare a benzilor de frecvente vizate pentru furnizarea de comunicatii fixe si mobile asociate acestei tehnologii.Conform documentului lansat in consultare publica pentru urmatoarele 30 de zile, a cincea generatie de comunicatii mobile a beneficiat de o multitudine de analize, incercari, teste demonstrative si lansari comerciale precoce pe toate meridianele, inclusiv teste in Romania inca din 2017.La nivelul Uniunii Europene, se estimeaza un necesar de investitii in 5G de 56 - 58 miliarde euro, la nivelul anului 2025, ceea ce inseamna o investitie medie de 145 euro/utilizator european, cu 7% mai mult decat in cazul 4G, si cu 20% mai mult decat 3G. Pentru Romania, se prognozeaza un necesar de investitii in 5G de 2,3 miliarde de euro. In plus, o analiza cantitativa de tip input-output realizata pentru examinarea interdependentelor intre 38 de sectoare economice in Uniunea Europeana arata ca efectele de multiplicare in ansamblul Uniunii sunt estimate la 142 miliarde de euro si 2,4 milioane locuri de munca. In acelasi timp, doar pentru Romania, efectele de multiplicare sunt estimate la 4,7 miliarde euro, respectiv crearea a peste 252.000 locuri de munca. Efectele de antrenare estimate pentru patru sectoare (autovehicule, transporturi, utilitati si sanatate) arata beneficii de 62,5 miliarde euro/anual, la nivelul UE.Calendarul de actiuni privind alocarea si utilizarea viitoare a benzii de frecvente 470-790 MHz prevede ca un prim pas este eliberarea, in timp util, a spectrului radio adecvat pentru dezvoltarea viitoare a sistemelor de comunicatii mobile de banda larga. Pentru ca banda de 700 MHz sa fie disponibila, ANCOM va propune modificarea TNABF (Tabelul National de Atribuire a Benzilor de Frecvente Radio) si atribuirea benzii de 790 MHz serviciului mobil terestru, in acest moment banda fiind atribuita serviciilor de televiziune digitala terestra.O alta actiune cu impact asupra implementarii tehnologiilor 5G este incheierea de acorduri bilaterale de coordonare cu tarile vecine, pana la data de 30 iunie 2019. Totodata, ANCOM va derula o campanie de monitorizare a spectrului radio in benzile de frecvente care fac obiectul licitatiei si va pune la dispozitia participantilor la licitatie un raport privind situatia semnalelor radio identificate pe teritoriul Romaniei in aceste benzi, provenite de pe teritoriul altor state.Pana pe 31 iulie 2019, Autoritatea isi propune sa adopte decizia privind organizarea procedurii de acordare a licentelor, respectiv stabilirea conditiilor de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor si a altor acte normative necesare.De asemenea, pana la data de 15 decembrie 2019 urmeaza sa se finalizeze licitatia pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor in banda de 700 MHz si in celelalte benzi de frecvente vizate pentru furnizarea de comunicatii fixe si mobile asociate tehnologiei 5G.ANCOM organizeaza, miercuri, o noua editie a conferintei internationale anuale, dedicata in acest an subiectului de actualitate la nivel mondial in domeniul comunicatiilor electronice: tehnologiile 5G. In cadrul conferintei, cu titlul '5G - motorul celei de-a patra revolutii industriale', sunt prezentate obiectivele si directiile de actiune ale statului, asa cum au fost identificate prin Strategia Nationala privind implementarea 5G.