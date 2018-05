6 zile pana la lansarea Topului Social Brands 2018, cele mai eficiente branduri din social media

Biz Events

Anul acesta organizatorii conferintei au lansat o provocare in blogosfera si au pus fata in fata veteranii cu noua generatie de influenceri. Astfel, Chinezu, Victor Kapra si Radu Bazavan o sa stea fata in fata cu Selly, Tequila si Cuza. Ce tabara o sa iasa castigatoare aflam pe 5 iunie la Mezanin, Palatul Universul.", spuneprezinta brandurile cu prezenta in social media, care au avut cele mai bune campanii si cel mai coerent mix de comunicare. Topul este rezultatul unei analize complexe a activitatilor desfasurate de brandurile active in social media, in intervalul 30 aprilie 2017 - 30 aprilie 2018.Anul trecut primele 3 locuri din Top erau ocupate de Samsung, Coca-Cola si Avon.Top Social Brands 2018 rezulta in urma ponderarii rezultatelor inregistrate de branduri in doua clasamente preliminare: topul ZeList (aparitii si viewership*) - (35%) si topul realizat de revista Biz pe baza chestionarelor completate de companii si a cercetarii proprii asupra peisajului social media din Romania (65%) . In analizarea brandurilor au fost luate in calcul toate tipurile de activitati care pot fi desfasurate pentru promovarea in social media.Business-ul Biz Agency inglobeaza revista Biz, Biz Events - o divizie puternica de organizare evenimente si conferinte, Biz Storymakers - servicii de content marketing pentru clienti, Biz Market View - o divizie dedicata studiilor de piata si portalul online revistabiz.ro Biz este brandul care reuneste o comunitate puternica de oameni de afaceri, atat online, cat si offline.Divizia organizeaza anual zeci de conferinte de business si evenimente corporate sau gale, transmitand continut relevant in formate inovatoare si atractive pentru publicurile tinta.De 16 ani, echipa Biz organizeaza puternice evenimente de afaceri in 9 orase din tara si 8 capitale din lume, de pe 3 continente.Este o voce originala si profesionista a presei de business romanesti. O revista deschizatoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor si comunitatilor de business.Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii si topuri in parteneriat cu agentii de research, pe cele mai importante domenii de activitate din Romania: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merita sa lucrezi, Topul agentiilor de PR din Romania, Brand Ro sau BizTech.Cu peste 20 de ani de experienta in jurnalism, echipa diviziei de servicii de content marketing pentru clienti stie sa spuna acele povesti pe care cititorii sa le savureze si in care brandurile sa se regaseasca.Divizia transforma mesajele corporate sau de marketing intr-o poveste valoroasa din punct de vedere al formei si continutului, punand la dispozitia brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.