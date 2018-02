Esti proprietarul unui domeniu .ro? Iata cateva sfaturi ca sa nu-l pierzi dupa ultimele modificari

Editorial Adrian Andreias, CEO Hosterion

Care e situatia domeniilor ".ro"?

Ce sa faci ca sa nu iti pierzi domeniile ".ro" pe care le detii?

Cum stii ca a expirat domeniul ".ro" pe care il detii

De fapt, se stie de mai multi ani ca RoTLD va introduce o taxa anuala pentru toate domeniile ".ro" si, pana la urma, este normal sa existe o taxa periodica, intrucat cheltuielile de operare a sistemului domeniilor ".ro" sunt periodice, cheltuieli cu personalul si echipamentele.Cu toate acestea, opiniile pe internetul romanesc se impart in doua tabere: cei care critica si cei care se bucura ca se introduce taxa anuala.Cei care critica introducerea taxei anuale o fac pentru ca in trecut s-a folosit exprimarea nefericitaAltii se bucura ca se introduce taxa anuala si astfel sunt deblocate mai multe domenii ".ro" care sunt uitate si nu vor fi reinnoite de vechii proprietari. In acest mod, ele devin disponibile pentru a fi inregistrate de catre oricine, pe principiul "primul venit, primul servit".In acest moment, sunt(conform rotld.ro).Majoritatea au fost inregistrate cu taxa unica, pe o perioada "nedeterminata".Sunt foarte putine domenii ".ro" care sunt deja inregistrate in sistem de taxa anuala.Initial, RoTLD a incercat sa introduca unele reguli neagreate de partenerii RoTLD (reselleri de domenii ".ro", de obicei companii de hosting). In urma unei scrisori deschise , RoTLD a imbunatatit unele reguli ale domeniilor ".ro".Domeniile inregistratevor expira pe parcursul lui 2018, iarde mentenanta.Domeniile inregistrate inainte de 01.03.2013 vor primi minimumpentru plata serviciului de mentenanta, astfel incat primele domenii vor expira incepand cu 01.06.2018.In primul rand, ai putea sa faci un inventar cu domeniile pe care le ai.Domeniile ".ro" se pot achizitiona de la RoTLD sau de la dintre cei peste 80 de parteneri. Daca ai cumparat un domeniu in urma cu mai mult de 10 ani e destul de usor sa uiti de el. Dar e pacat sa il pierzi.Apoi, verifica aici cand expira fiecare dintre domeniile tale:Pentru ca la RoTLD taxa anuala va fi mai mare decat la parteneri si pentru ca e mai simplu sa iti administrezi domeniile la un singur furnizor, alege un partener la care sa platesti taxa anuala si transfera-ti toate domeniile la el.Transferul este gratuit si se poate face folosind cheia de transfer din contul RoTLD de administrare a domeniului Nu in ultimul rand,la partenerul RoTLD pe care l-ai ales.Trebuie sa stii ca data exacta a expirarii unui domeniu ".ro" este stabilita conform unui algoritm clar si ca poti verifica online data expirarii sale.