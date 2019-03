Bucharest Tech Week aduce inovatiile tehnologice in atentia romanilor pentru al patrulea an consecutiv

Cea de-a patra editie a festivalului are loc in perioada, in doua locatii principale ultracentrale, Radisson Blu Hotel si Piata Universitatii, si conecteaza profesionisti si pasionati cu cele mai recente inovatii tehnologice.In fiecare an, zeci de organizatii preocupate de digitalizarea mediului de business se alatura festivalului creand astfel cea mai mare retea de evenimente partenere desfasurate simultan in tot Bucurestiul. Bucharest Tech Week este cel mai mare festival de tehnologie din Romania care aduce impreuna dezvoltatori, profesionisti si pasionati de solutii si gadgeturi inovatoare intr-o comunitate din ce in ce mai conectata, unde vor avea ocazia sa testeze, sa afle cele mai importante trenduri si informatii de la specialisti internationali si chiar sa isi achizitioneze pe loc produsele care le fac viata mai usoara si ii conecteaza la viitor.Cu zeci de expozanti si speakeri internationali si mii de vizitatori in fiecare an, evenimentul este si o importanta sursa de networking atat intre branduri si consumatorii acestora, cat si pentru facilitarea colaborarilor de business la cel mai inalt nivel.aduce pe scena de business din Romania experti internationali de top, cu o puternica amprenta in tehnologizarea celor mai importante domenii de activitate, precum:- Head of Innovation in cadrul Agentiei Spatiale Europene (ESA - European Space Agency);- expert international de referinta specializat in recrutarea candidatilor de top pentru companii mari, care in 2018 a lansat cea mai mare campanie media de diversitate si incluziune din istoria platformei LinkedIn, fiind apreciata cu titlul de Top Relationship Manager al Anului;- lider in solutii FinTech si promotor al inovatiei in ecosistemele de plata europene, cu o experienta de peste 19 ani in banking, ce a gestionat implementarea primului "portofel digital" si al primei platforme de plati mobile din regiunea CEEMEA.- autorul "The Java Specialists' Newsletter" (https://www.javaspecialists.eu), o publicatie ce se bucura de un success rasunator in randul a zeci de mii de experti Java din peste 145 de tari si autor al cartii "Dynamic Proxies" (in limba germana), devenit bestseller pe Amazon.de;- Senior Technical Evangelist la Microsoft si profesor universitar in cadrul Institutului de Fizica si Tehnologie din Moscova, promoveaza in randul tinerilor pasionati tehnologii precum Inteligenta Artificiala (AI) si Internet of Things (IoT);Ca in fiecare an, Festivalul Bucharest Technology Week 2019 mixeaza trei componente esentiale care s-au bucurat, de-a lungul timpului, de aprecierea pasionatilor de tehnologie:1., locul de intalnire pentru numerosi profesionisti ce doresc sa se conecteze cu cele mai noi trenduri si inovatii din mediul de afaceri local si international.Acestea vor avea loc la Radisson Blu Hotel, in perioada 21-24 mai. Conferintele din cadrul Bucharest Tech Week 2019 sunt structurate astfel:, unde speakeri cu expertiza internationala vor impartasi din experienta lor in utilizarea instrumentelor inovatoare si strategii pentru a accelera procesul de inovare in business si a crea o cultura a schimbarii spre un viitor mai conectat si mai orientat spre nevoile clientilor;se bazeaza pe nevoile si provocarile profesionistilor din resurse umane si dezvoltare organizationala, abordand subiecte precum: diversitate si incluziune, stilul de lucru Agile in recrutare si motivare, dezvoltarea platformelor de e-learning si mai ales crearea unei culturi organizationale adaptate inovatiei tech;reuneste specialisti internationali ce vor aborda cele mai "hot" subiecte financiare ale momentului, precum: Open Banking (APIs), pietele de crypto-monede, RegTech, platile mobile, sau tehnologiile Blockchain;, va imbina sesiuni practice de live-coding si demo-uri, pe tematici precum: Lightweight Enterprise Java with MicroProfile sau Spring Data JPA;, locul de intalnire al pasionatilor de dezvoltare de aplicatii software, unde se vor aborda, intr-o maniera practica, subiecte precum: utilizarea tehnologiei Blazor pentru dezvoltarea de aplicatii web, AI si Machine Learning pe platformele .NET sau crearea de aplicatii folosind algoritmii Angular;2., programata in weekendul festivalului, 24-26 mai, este deschisa publicului doritor sa testeze tehnologii high-end, fiind cea mai complexa expozitie tech din Romania.In cadrul Tech Expo vor fi prezentate peste 300 de produse si solutii tech, de la companii de renume pe piata locala si internationala. Pe parcursul intregii saptamani (20-26 mai), peste 65 de evenimente ce au ca subiect comun tehnologia vor fi organizate in diferite locatii din Bucuresti de catre parteneri ai festivalului, pentru toate categoriile de public.