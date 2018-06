Elevii si studentii pasionati de tehnologie si antreprenoriat pot participa saptamana viitoare, GRATUIT, la cel mai amplu festival dedicat transformarilor generate de Internet, iCEE.fest 2018

Organizatorii au demarat anul acesta un program intitulat Bursele iCEE.fest, cu un mecanism simplu: elevii si studentii care doresc sa participe, dar nu isi permit un bilet de acces, chiar daca beneficiaza deja de reduceri de 50%, trebuie sa se inscrie pana cel tarziu luni, 11 iunie, pe o pagina dedicata aflata la adresa: www.iceefest.com/bursele-iceefest-2018 Dupa anuntul lansarii programului, dezvoltatorii aplicatiei Kuende - o noua platforma social media care se adreseaza mai ales tinerilor - au decis sa se implice si au cumparat biletele disponibile, devenind partener exclusiv al programului (inca sunt locuri disponibile).", spuneDe altfel, compania care dezvolta Kuende a participat in anii trecuti la competitia dedicata afacerilor din digital si tehnologie aflate la inceput de drum care se desfasoara la festival sub numele "200 Seconds of Fame" - gasiti aici detalii despre editia din acest an , unde cel mai tanar participant are doar... 9 ani., pe scurt - iCEE.fest , aduce la Bucuresti saptamana viitoare peste 170 de speakeri si experti internationali in Internet, transformare digitala si tehnologie care vor prezenta timp de 2 zile, pe 7 scene si 9 linii distincte de continut cele mai noi tendinte in comunicare, continut online, e-commerce, fintech, e-health, realitate virtuala si augumentata, creativitate si altele.Sunt asteptati in jur de 4.000 de participanti, din care 30% din afara Romaniei.Agenda primei zile a festivalului joi, 14 iunie , este descrisa aici iar cea de-a doua, vineri, 15 iunie, aici iCEE.fest este organizat in parteneriat cu Orange si are printre sustinatori BCR, Nissan, Kaufland, mPlatform, VTex, Samsung, ENEL, Medlife, Freewheel / Comcast, Nescafe Dolce Gusto, Coca-Cola si alti parteneri.