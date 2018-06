Impactul tehnologiei in sistemul medical: blockchain, inteligenta artificiala, VR si alte tendinte la iCEE.health 2018

Ksenia Benifard aduce experienta acumulata in cadrul Ministerului Sanatatii din Alberta, Canada, intr-un masterclass, livrat impreuna cu Simona Ralph (co-fondatoare a primului centru de inovatie din cadrul serviciilor de sanatate din Alberta, Canada)

Michael Seres, 11Health, pacient antreprenor si unul dintre cele mai apreciate voci in inovatie in sanatate, va prezenta o solutie care este la fel de utila pacientilor, doctorilor si asistentilor medicali atat in spital, cat si acasa.

Diane Jooris, OnComfort, aduce la iCEE.health singura solutie de realitate virtuala certificata CE ca soft medical pentru durere si anxietate.

Eugene Borukhovici va vorbi despre ce inseamna aceasta schimbare de paradigma pentru sanatate si industria farma.

Tratamentele, dar mai ales preventia, vor fi sustinute de interventii digitale. Michael Fergusson va arata ca jocurile sunt sanatoase. Folosind principii din gaming, Michael a dezvoltat interventii medicale care si-au demonstrat eficienta si astfel, compania sa, Ayogo, a fost listata doi ani in topul celor mai inovatoare din eHealth.

Un workshop despre implicarea pacientilor, extrem de relevant in era GDPR, este oferit de experti de la Stanford Medicine X: Justin Lai, MPH, Designer Servicii de Sanatate (dintre proiecte, Biroul White House pentru Stiinta si Tehnologie si Politici, Eli Lilly si Departamentul de Stat din SUA pentru Servicii Umane si in Sanatate), si Sylvie Dobrota, Cercetator Asociat.

Desigur, vom vorbi si despre genomica (Pepita Stringer, Horizon Digital Economy Institute), interoperabilitate (Gurhan Zincircioglu, HIMSS Europe), GDPR (Cristiana Deca, eHealth Hub si Decalex) si securitate (Alexandru Balan, BitDefender)

Dr. Florina Pinte, Medlife, prezinta prima operatie interventionala la inima cu holograma din Romania.

Christian Rosedth, Janssen, vorbeste despre cel mai important health Hackathon din CEE, desfasurat in Bucuresti, la sfarsitul anului trecut.

Ca in fiecare an, vom avea si o sesiune in romana, unde vor fi prezentate multe modele noi de servicii medicale, care pun pacientii in prim plan.

Prin includerea Lorenei Macnaughtan, Director, in comunitatea HIMSS Europe Future50 si prezenta Stanford Medicine X cu o scena dedicata in cadrul festivalului, iCEE.health este recunoscut ca unul dintre evenimentele Europene importante si de impact in inovatia in sanatate."HIMSS Europe Future50 sunt cei la care trebuie sa fim atenti pentru a vedea viitorul sanatii astazi. Ei influenteza potentialul sanatatii digitale de a imbunatatii sanatatea pentru noi toti." [sursa] In acest an, iCEE.health are loc pe 14 iunie, prima zi a iCEE.fest, in Bucuresti, Grand Cinema&More, si iata doar cateva motive pentru care playerii din sistemul medical, farma si tehnologii medtech vor fi acolo:Nu pot lipsi de pe scena inteligenta artificiala (Jordi Serrano Pons, Universal Doctor), interactiunea om-masina (Horia Maior, Mixed Reality Lab), blockchain (Bogdan Cioc, LiveHelix).La iCEE.health, sanatatea e abordata fara prejudecati, pentru ca in aceste zone se afla oportunitati de inovatie fantastice.Shawna Butler, un star absolut in lumea inovatiei in sanatate, parte din echipele Exponential Medicine @ Singularity University si Cancer XPRIZE, va vorbi despre aspecte foarte relevante pentru sanatate, dar rareori abordate de sistemul medical, precum: viata sexuala, stigma asociata cu unele afectiuni, stresul de a ingriji o persoana bolnava si cum acestea reprezinta oportunitati extraordinare pentru eHealth.Shawna va vorbi despre si despre multe startupuri care au ca misiune sustinerea sanatatii femeilor. Shawna nu va fi singura care va aborda factorii sociali care determina masiv sanatatea si inovatia digitala, ci si Jaco Oosthuizen, Jeffrey Sparr, Tom Wilson, Ksenia Benifard sau Tedy Necula.Medicina se va schimba pentru toti prin generarea si partajarea de date personale.Printre partenerii confirmati ai iCEE.health se numara Medlife, Bayer G4A, eHealth Hub, Boiron, Janssen, InfoWorld.