Seful Huawei Romania: Orasele inteligente au nevoie de conectivitate peste tot

"Din perspectiva dezvoltarii urbane, cred in transformarea digitala a unui oras. Aceasta poate fi pe patru niveluri, de la cel mai scazut care inseamna infrastructura ICT ce face functionala economia digitala. Noi nu putem functiona ca insule izolate. In primul rand, este nevoie de conectivitate tot timpul si peste tot. Al doilea nivel este securitatea retelelor ce reprezinta o garantie a dezvoltarii. Al treilea nivel este cel al industriei pentru a reusi trecerea spre digitalizare, iar nivelul patru se refera la procesul de transformare al orasului intr-unul smart. Orasele inteligente au nevoie de conectivitate peste tot si de banda larga. Ultima tehnologie este 5G si Wi-Fi 6. Huawei, impreuna cu partenerii sai, va construi o infrastructura de comunicatii foarte puternica pentru a sprijini conectivitatea oraselor, pentru a oferi suport oriunde si oricand. Securitatea este o necesitate a oraselor inteligente", a spus Zhang.Oficialul companiei chineze a subliniat faptul ca digitalizarea urbana bazata pe 5G, alaturi de Inteligenta Artificiala, va spori productivitatea in toate domeniile."In ultimii 30-40 de ani, Huawei a dat solutii pentru iluminat si pentru conectivitate pe latura comunicatiilor. Industria IT reprezinta un fel de electricitate pentru aceasta era, iar digitalizarea urbana bazata pe 5G plus Inteligenta Artificiala sporeste productivitatea vietii noastre in toate domeniile. De aceea, noi am imbratisat inovatia in industrie. Suntem experti in 5G in latenta scazuta si in broadband si banda larga si a lansat noi solutii VR (Realitate Virtuala, n.r). In multe orase din Europa si din China, compania Audi impreuna cu Huawei folosesc tehnologia 5G si Inteligenta Artificiala pentru a ajunge la un alt nivel al conducerii autonome. De asemenea, in domeniul roboticii, al tratamentelor medicale si al securitatii urbane s-au upgradat solutiile si s-a transformat intreaga industrie", a declarat CEO-ul Huawei Romania.Autoritati de la nivel central, reprezentanti ai institutiilor de reglementare, precum si autoritati locale participa, miercuri, la conferinta "Smart Solutions for Smart Cities", organizata la Palatul Parlamentului.