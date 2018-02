SMARTTECH Partners EXPO - cel mai asteptat eveniment B2B dedicat INOVATIEI, CANALELOR de DISTRIBUTIE si CARIEREI in IT&C

Ziua I

ROMANIA HUB IT&C

Conferinta internationala de deschidere

Women in HI -TECH

Round Table

Exclusive Dinner

Party

JOBs TECH&COM

-Targ de joburi si cariere IT&C

Ziua II

SMART TECHNOLOGIES FOR THE FUTURE

Conference (AI, IoT, VR, ST pentru industrii)

Startups meet Investors

Round table and

Robotics

DEMO SHOW

JOBs TECH&COM

Targ de joburi si cariere IT&C

Details Agenda

dezvoltatorilor de business software, securitate cibernetica si digital office - ERP, CRM, HR

producatori, distribuitori hardware - echipamente si servicii infrastructura, conectica, data center. O categorie aparte o constituie

Transport& logistica

Health & PharmaFinance& Banking

Retail & Agrifood

Public sector

Startups & Investors

Robotica & Inventica

TARGUL DE JOBURI si CARIERE desfasurat la parterul INS, isi propune sa rezolve, chiar si partial problema locurilor de munca in IT&C.Sunt asteptate la standuri 20 din companiile importante din industrie prezente cu peste 2000 de pozitii disponibile.CONFERINTELE si evenimentele conexe, desfasurate in paralel pe durata celor 2 zile, au ca invitati peste 40 de speakeri si 800 de specialisti prezenti in cele 4 spatii amenajate pentru dezbateri.", declaraeste deschisa de joi 19 aprilie ora 11.00 pana vineri 20 aprilie ora 16.00 si prezinta la standuriIoT, AI, AR, VR, solutiile smart pentru tehnologie si comunicatii cu aplicabilitate in:".Deschisa pentru vanzatori, distribuitori, integratori, reseleri, investori, consultanti si furnizori de servicii IT&C SMARTTECH Partners EXPO este evenimentul care ofera beneficiile unei promovari de calitate, care iti poate aduce noi parteneri de afaceri si noi piete de actiune.Detalii gasiti pe site: www.smarttechpartners.ro sau puteti solicita echipei SMARTTECH Partners EXPO: pr@smarttechpartners.ro , +40740227436