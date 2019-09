Viitorul este al cladirilor conectate la Internet

Cei mai multi proprietari de cladiri inteleg ca o infrastructura robusta sustinuta de conectivitate digitala are impact asupra satisfactiei chiriasilor. Cu toatea acestea, urmatoarea generatie de cladiri inteligente va necesita o infrastructura de tip IoT (Internetul Lucrurilor) bine proiectata.Proprietarii de cladiri au intelescat de mult are impact asupra retentiei chiriasilor si a satisfactiei ocupantilor oferirea de facilitati digitale de calitate, cum ar fi signalistica digitala, serviciile de hosting, sali de conferinte digitale, servicii de conferinta video de ultima generatie, iar cererea pentru astfel de cladiri este in crestere.Potrivit majoritatii expertilor, urmatoarea generatie de cladiri va folosi tehnologii care se vor baza pe computere puternice, Internet in banda larga, comunicatii fara fir si sisteme informatice integrate.Pentru a implementa in mod eficient aceste facilitati tehnologice, este necesara conectarea dispozitivelor si senzorilor IoT, iar cloud-ul devine esential. Astfel, prin adoptarea unei retele IoT, proprietarii de cladiri pot imbunatati eficienta in procesul de exploatare si respectiv creste valoarea cladirii.Echipamentele de generatie noua, care permit managementul wireless si sunt conectate prin IoT si care ajuta proprietarii de cladiri sa monitorizeze, sa integreze si sa reducacosturile, devin esentiale.Exista mai multe solutii de conectare care pot fi utilizate pentru a conecta dispozitivele IoT intre ele si pe toate acestea la cloud. Fie ca sunt solutii Wi-Fi sau mobile 4G/5G, ele ofera beneficii diferite, pe baza aplicatiei sau a cazului de utilizare.Cu toate acestea, cea mai mare diferenta intre optiunile de retea bazate pe celulare si Wi-Fi in cladirile inteligente este caretelele bazate pe comunicatie mobila pot functiona intr-o gama mult mai mare si cu viteze de date ridicate.Din aceeasi perspectiva IoT, spatiul inteligent al cladirilor aduce oportunitati si evolutii extraordinare, printre altele, referitor la sistemele de gestionare a cladirilor. Un studiu recent arata ca peste 60% dintre facilities manageri sustin ca IoT va avea un impact major asupra politicilor de constructie si intretinere a cladirilor in urmatorii ani.Fie ca vorbim despre cladirile de birouri sau de hoteluri, depozite, spatii de productie industriala, impactul cladirilor, din punct de vedere energetic si ecologic, trebuie minimizat.Acesta este situatia si in cazul cladirilor publice si se aplica si complexelor rezidentiale, dar si proiectelor de infrastructura.Avand in vedere cerintele chiriasilor si ale ocupantilor, creste presiunea asupra proprietarilor de cladiri sa investeasca in tehnologii inteligente care sa permita fructificarea beneficiilor aduse de dispozitivele conectate la IoT.In acest sens creste nevoia ca proprietarii de cladiri sa se adapteze la noua tehnologie IoT din diverse etape ale constructiei si sa aiba in vedere necesarul de echipamente IoT. Este important ca acestia sa ia in considerare aspecte legate de intretinerea si gestionarea activelor, eficienta, economiile de costuri si, desigur, asteptarile din ce in ce mai mari ale ocupantilor cladirilor comerciale.De asemenea, creste si nevoia propietarilor de a accesa "date in timp real", de a realiza o analiza a datelor obtinute si a le putea interpreta automat cu ajutorul inteligentei artificiale (AI), pentru a creste nivelul de productivitate, eficienta si sustenabilitate al cladirii. In acest context creste importanta eficientei energetice si a managementului energetic care conduce la decizia de a avea un sistem de management integrat al cladirii (BMS).Desigur, nu are sens invesitia in IoT pentru cladiri inteligente doar pentru a obtine cladiri automatizate si de a stoca informatii sau a scadea costurile si nici din cauza presiunii asupra proprietarilor de cladirii.Pe langa beneficiile in ceea ce priveste operatiunile, intretinerea, valoarea cladirii, rezultatele unui management energetic imbunatatit, cladirea inteligenta devine parte dintr-un ecosistem.Astfel, dincolo de serviciile de gestionare a instalatiilor, prin punerea impreuna a datelor din mai multe cladiri, pot aparea beneficii aditionale din moduri noi de folosire a informatiilor derivate, esentiale pentru buna gestionare a orasului inteligent.