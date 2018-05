S-a dat startul la Wi-Fi pe bani europeni: De astazi, fiecare localitate se va putea conecta gratuit la internet

Programul WiFi4EU, lansat de Comisia Europeana (CE), ofera bonuri in valoare de 15.000 de euro, pe care administratiile locale le pot folosi pentru a instala puncte de acces Wi-Fi in spatii publice (biblioteci, muzee, parcuri sau piete publice).Potrivit ANCOM, aceasta reprezinta prima dintre cele cinci campanii de depunere a cererilor, celelalte patru campanii urmand sa fie lansate ulterior, pana la sfarsitul anului 2020."In cadrul acestui prim apel pentru depunerea cererilor de finantare, aproximativ 1.183 de municipalitati vor primi un voucher WiFi4EU de 15.000 de euro pentru a finanta echipamentul Wi-Fi si instalarea acestuia in spatii publice. La primirea voucherului, municipalitatile vor trebui sa ofere servicii securizate de Wi-Fi timp de cel putin 3 ani. Pentru a fi eligibile, municipalitatile trebuie sa fie inregistrate pe portalul WiFi4EU.eu. Acest portal a fost deschis pe 20 martie si peste 17.000 de municipalitati s-au inregistrat deja. Selectia se va face pe principiul primului venit", noteaza arbitrul pietei telecom.Lista administratiilor locale din Romania care pot aplica la acest sprijin financiar este publicata pe site-ul Comisiei Europene si a fost convenita cu fiecare stat membru.Administratiile locale pot utiliza bonurile WiFi4EU pentru a achizitiona si instala echipamente Wi-Fi (puncte de acces fara fir) in anumite centre ale vietii publice locale pe care le-au ales in acest sens. Costurile pentru intretinerea retelei vor fi acoperite de localitati.Retelele finantate prin WiFi4EU vor fi gratuite, fara publicitate, si nu vor colecta date cu caracter personal. Finantarea va fi acordata numai retelelor care nu se vor suprapune cu oferte gratuite, publice sau private deja existente si cu o calitate similara in acelasi spatiu public, precizeaza ANCOM.Pana in 2020, sunt puse la dispozitie 120 de milioane de euro din bugetul UE pentru finantarea echipamentelor necesare in scopul de a furniza servicii Wi-Fi publice gratuite in aproximativ 8.000 de localitati din toate statele membre, precum si in Norvegia si Islanda.Presedintele CE, Jean-Claude Juncker, afirma ca initiativa WiFi4EU va contribui la dezideratul de a dota pana in 2020 fiecare sat si oras din Europa cu acces gratuit la internet wireless in jurul principalelor centre de interes public.