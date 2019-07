Sase orase din Germania vor beneficia de 5G incepand de anul acesta

"Deutsche Telekom va incepe in marile orase si va extinde apoi acoperirea in zonele mai putin populate", se arata intr-un comunicat al companiei, cu ocazia prezentarii strategiei sale 5G, transmite Reuters.In urma procedurii de licitatie pentru atribuirea de licente 5G, Germania a obtinut suma de 6,55 miliarde euro, a anuntat recent Autoritatea de Reglementare a Telecomunicatiilor (BNetzA) . Printre firmele castigatoare se afla Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1 Drillisch, un operator virtual de telefonie mobila controlat de United Internet.Retelele de telefonie mobila 5G, care deocamdata sunt intr-un stadiu incipient, promit o viteza de transfer a datelor de 50 pana la 100 de ori mai rapida comparativ cu actualele retele 4G si vor fi o infrastructura vitala pentru o gama larga de industrii, precum automobilele autonome. Insa 5G se anunta a fi o tehnologie scumpa. Pentru a putea respecta ceea ce promite aceasta tehnologie, respectiv viteze mai mari de transfer, automobile autonome si jocuri si video de inalta definitie, retelele 5G vor trebui sa fie mai dense pentru a putea face fata traficului crescut de date.In 26 iunie, Vodafone Romania a anuntat extinderea acoperirii 5G in Cluj-Napoca si Mamaia si lansarea primelor abonamente bazate pe aceasta tehnologie din tara.Deutsche Telekom AG este cea mai mare companie europeana de telecomunicatii, cu operatiuni in mai multe tari din Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania, precum si in Marea Britanie.Deutsche Telekom controleaza 40% din actiunile Hellenic Telecommunications Organization (OTE), care, la randul sau, detine 54,01% din Telekom Romania. La jumatatea lunii august 2014, Romtelecom si Cosmote Romania au anuntat ca vor fi reprezentate comercial prin intermediul brandului Telekom Romania, iar produsele si serviciile vor fi oferite sub brandul 'T'.