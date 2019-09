Primariile pot accesa vouchere de cate 15.000 euro oferite de Comisia Europeana pentru Wi-Fi in spatiile publice

Perioada de inregistrare incepe in 19 septembrie, ora 14:00 (ora Romaniei) si se incheie pe 20 septembrie, ora 18:00 (ora Romaniei), aminteste compania Dell Technologies, care isi anunta sprijinul pentru cei interesati.Inscrierile pentru a obtine voucherul sunt posibile pe website-ul proiectului WiFi4U Cuponul valoric, oferit prin initiativa WIFI4U a Comisiei Europene va fi utilizat pentru instalarea de echipamente Wi-Fi in spatii publice de pe teritoriul municipalitatii unde nu exista conectivitate Wi-Fi gratuita.Entitatile eligible sunt institutii publice, companiile private nefiind selectate. Lista institutiilor eligibile este disponibila pe website-ul proiectului.Conform unui raport ONU, pana in anul 2050 aproximativ 70% din populatia globala va fi concentrata in centre urbane, comparativ cu 54% in 2014 sau 30% in 1950.Distribuirea populatiei in zone urbane, precum si utilizarea din ce in ce mai mare a tehnologiei informatiilor, face tranzitia catre digitalizare cu atat mai importanta.Dell Technologies sprijina initiativa Comisiei Europene WIFI4U prin solutiile OEM Ruckus si Aerohive, configuratii speciale pentru instalarea de retele wi-fi in spatii publice.Impreuna cu partenerii sai tehnologici, compania integreaza in echipamentele lor conceptul de Open Networking, care va permite oricarei municipalitati care foloseste infrastructura de retea Dell sau partenerilor autorizati, sa instaleze, configureze si opereze aceste retele fara cunostinte avansate de administrare retele.Uniunea Europeana va finanta echipamentele si costurile de instalare (punctele de acces la internet), iar entitatea publica locala va plati pentru conectivitate (abonamentul la internet) si intretinerea echipamentului.Urmatoarea runda de inscrieri se va derula intre 19 Septembrie ora 13:00 CET (14:00, ora Romaniei) si 20 Septembrie ora 17:00 CET (18:00, ora Romaniei), iar inscrierea se realizeaza prin aplicarea pe site-ul WiFi4U