Deloitte: Ce pregateste anul 2019 in materie de tehnologie

Studiul urmareste zece teme care vor duce la transformari majore atat pentru mediul de afaceri, cat si pentru consumatorii din intreaga lume in urmatorii cinci ani, potrivit expertilor in aceste domenii.Conform studiilor recente, operatorii de telefonie mobila se asteapta ca investitiile pentru implementarea tehnologiei 5G sa aiba o valoare similara cu cheltuielile actuale alocate pentru tehnologia 4G, in principal ca urmare a investitiilor pe care le-au facut deja pentru dezvoltarea retelelor.Luand in considerare faptul ca 72 de operatori din toata lumea au testat tehnologia 5G in 2018, Deloitte preconizeaza ca aproximativ 50 de operatori vor lansa servicii 5G pana in anul 2020 cel putin in anumite zone, in special in orase mari.In ceea ce priveste terminalele 5G, Deloitte estimeaza ca aproximativ 20 de furnizori vor lansa in 2019 echipamente compatibile 5G si vor vinde aproximativ un milion de unitati.Difuzoarele inteligente cu asistenti vocali digitali integrati vor deveni cele mai vandute dispozitive conectate la nivel global in 2019, cu vanzari estimate de peste 164 de milioane de unitati pana la finalul anului.Aceasta evolutie va creste numarul global de produse de acest tip la 250 de milioane, iar industria va ajunge la o valoare de sapte miliarde de dolari.Studiul estimeaza si o crestere a gradului de utilizare a solutiilor software si a serviciilor in cloud bazate pe inteligenta artificiala (artificial intelligence - AI).In 2019, 70% dintre companiile din intreaga lume vor avea abilitati bazate pe AI, prin solutii software in cloud, iar 65% vor crea aplicatii AI utilizand servicii de dezvoltare bazate pe cloud. Pana in 2020, rata de penetrare a software-ului bazat pe AI va ajunge la aproximativ 87%, in timp ce serviciile de dezvoltare bazate pe AI in cloud vor atinge 83%."Ne asteptam ca anul acesta solutiile bazate pe inteligenta artificiala sa se extinda si in Romania, pe masura ce organizatiile au acces mai facil la tehnologii avansate. O parte dintre clientii nostri implementeaza deja proiecte care sa le permita sa beneficieze de cele mai bune si inovatoare aspecte ale revolutiei AI, care continua sa schimbe radical felul in care traim, facem afaceri, lucram, calatorim, comunicam sau ne petrecem timpul liber", declara Dinu Bumbacea, Partener coordonator Consultanta, Deloitte Romania.Analizand tendintele tehnologice din 2019, studiul subliniaza impactul pe care machine learning il va avea asupra tuturor domeniilor, de la difuzoarele inteligente pana la servicii cloud bazate pe inteligenta artificiala.Deloitte estimeaza ca in anul 2019, pe langa aceste noi tendinte in domeniul tehnologic, vom asista la o expansiune a celor actuale, cum este cazul imprimantelor 3D, care vor deveni mai accesibile, al sistemelor de calcul cuantic, care ar putea incepe sa concureze vechile sisteme de calcul. De asemenea, este de asteptat ca influenta geopolitica a unei tari sa nu mai fie masurata prin prisma puterii militare, ci prin capacitatile sale tehnologice.Mai multe detalii despre cea de-a 18-a editie a studiului Previziuni in Tehnologie, Media & Telecomunicatii (TMT) sunt disponibile aici.