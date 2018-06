Inteligenta artificiala va face sa dispara 24,7 milioane de locuri de munca, pana in anul 2027 (analiza)

In acest context, expertul in domeniul Digital IT, Alexandra Cernian, lector universitar la Facultatea de Automatica si Calculatoare de la Universitatea Politehnica din Bucuresti, sustine ca a patra revolutie industriala va aduce, in urmatorii ani, "dezvoltari uimitoare in Inteligenta Artificiala, robotica si transport autonom, ceea ce va transforma radical modul in care traim si in care lucram"."Pana in 2025, a patra revolutie industriala va aduce dezvoltari uimitoare in Inteligenta Artificiala, robotica si transport autonom, ceea ce va transforma radical modul in care traim si in care lucram. Se discuta deja intens despre locuri de munca care vor disparea ca urmare a automatizarii cu roboti si altele noi care vor aparea. Omenirea a trecut deja prin trei revolutii digitale, fiecare schimband radical societatea si modul in care traim. Ce este diferit la a patra revolutie digitala? Pe scurt, viteza cu care se intampla. Este de fapt Revolutia Digitala, care se petrece intr-un ritm foarte rapid, facandu-ne sa reactionam in ritm accelerat la efectele ei. Inteligenta artificiala pare cuvantul cheie in ultimii trei ani si deja avem in jurul nostru multe elemente care confirma ca este tendinta cu prioritate din transformarea digitala: exista vehicule autonome si drone din ce in ce mai performante, avem asistenti virtuali cu care comunicam prin comenzi vocale (Siri, Cortana, Alexa), avem software inteligent care invata din diverse experiente prin machine learning, traim in cladiri si orase inteligente", explica Cernian.Un raport legat de viitorul locurilor de munca, publicat in cursul anului trecut de World Economic Forum arata ca, in urmatorii cinci ani, peste 7,1 milioane de posturi vor fi preluate de catre roboti in urmatorii 5 ani, cele mai afectate tari fiind SUA, Japonia, China, Franta, Germania, India, Italia, Australia si Marea Britanie.In plus, peste 35% din abilitatile si competentele cautate in prezent printre angajati se vor schimba. "Deci este posibil ca elevii care intra in acest moment in sistemul educational sa se pregateasca pentru niste meserii care nu vor mai exista si vor dobandi niste competente care nu vor mai fi de actualitate pana isi incheie studiile", este de parere Alexandra Cernian.Pe de alta parte, raportul 'FutureProof Yourself - Tomorrow's Jobs', publicat de Microsoft, releva faptul ca 65% dintre elevii din zilele noastre vor avea joburi care inca nu exista.Specialista IT considera, totodata, ca dezvoltarile rapide bazate pe inteligenta artificiala vor permite masinilor inteligente sa invete foarte rapid si sa execute task-uri in mod eficient, fiind in plus capabile sa proceseze date mai rapid si cu mai putine erori decat oamenii. "Asta va aduce numeroase beneficii in special pentru task-uri de rutina si repetitive. Robotii nu obosesc, nu se imbolnavesc, nu cer concediu si, in plus, vor avea viteza mai mare de executie. In unele cazuri, un robot poate face munca a 140 de angajati umani", afirma Cernian.Statisticile publicate de Federatia Internationala de Robotica arata ca, in 2018, vor exista peste 1,3 milioane de roboti noi la nivel global, iar in urmatorii ani vom asista la o interactiune om - tehnologie mult mai intensa, care va fi dusa la urmatorul nivel de performanta."Tehnologiile digitale vor crea ecosisteme complexe si interconectate, cu mare potential de a imbunatati conditiile si standardele de viata la nivel global si de a crea noi oportunitati. A patra revolutie industriala va transforma practic toate domeniile de activitate, de la felul in care comunicam sau cumparam pana la domeniul energetic sau transporturi", mentioneaza lectorul universitar.De asemenea, un raport recent publicat de Forrester subliniaza ca, pana in 2027, inteligenta artificiala va face sa dispara 24,7 milioane de locuri de munca si va crea 14,9 milioane de noi locuri de munca, multe dintre acestea in tehnologie.